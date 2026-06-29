De resíduos a hortifrutis: iniciativa une sustentabilidade e alimentação mais saudável para regiões vulneráveis de Caxias

No programa, a cada 4kg de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1kg de hortifrutigranjeiros da estação. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Enquanto avaliava os produtos da sacola, Oliana do Carmo Almeida, 58 anos, planejava o que ia fazer com os alimentos. O chuchu e o aipim poderiam ser congelados para durarem mais, contou. Em recuperação de uma cirurgia, a moradora do bairro Planalto, em Caxias do Sul, diz que as frutas e legumes distribuídos pelo Programa Troca Solidária garantem não só um alívio ao bolso, como uma alimentação mais saudável nesta etapa do tratamento de saúde.

— Consigo fazer uma comidinha melhor e, se eu fosse no mercado, gastava de R$ 300 a R$ 600 em frutas e legumes, pra mim e pra minha filha. O pessoal joga o lixo lá na frente (de casa) e eu junto. Então, eu digo que do mau capricho dos outros eu fiz meu luxo — diz Oliana.

Oliana do Carmo Almeida, 58 anos, com os produtos recebidos no último sábado (27), no bairro Planalto. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Troca Solidária é realizado todos os sábados em diferentes regiões da cidade. No programa, a cada 4kg de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1kg de hortifrutigranjeiros da estação. No primeiro semestre deste ano, a iniciativa arrecadou 663 toneladas de resíduos e distribuiu 165 toneladas de frutas e legumes para 22,7 mil pessoas.

Criada em junho de 2009, a ação focava, inicialmente, na questão ambiental, segundo o coordenador André Vidmann. A intenção era incentivar que os moradores separassem adequadamente os resíduos seletivos dos orgânicos em troca de alimentos de qualidade.

— O programa foi muito bem-recebido. São pessoas que mais precisam, né? Eles nos ajudaram muito, porque tínhamos problema de lixo depositados em encostas e morros. Conseguimos dar uma guinada, melhorar, nessa questão da separação. Deu certo. Hoje, as pessoas estão mais conscientizadas e o Troca Solidária se consolidou em Caxias — avalia Vidmann.

A ex-líder comunitária e aposentada Marilene de Almeida recebendo a sacola de alimentos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quem viu o programa nascer no bairro Planalto foi a ex-líder comunitária e aposentada Marilene de Almeida, 72. Ela atesta que a educação socioambiental da comunidade é um dos maiores benefícios.

— Esse projeto é muito bom porque tira muito lixo dos esgotos, dos valos. No começo ninguém sabia juntar, arrumar uma lixeira e colocar. Hoje, ajuda muito — reforça a moradora.

Uma cadeia de beneficiados

Todas as sextas-feiras os itens são selecionados e separados pelos servidores do Banco de Alimentos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Troca Solidária gera uma verdadeira cadeia de beneficiados, a qual passa pela produção dos alimentos até a destinação correta dos resíduos coletados semanalmente.

Na ponta do processo estão as frutas, legumes e verduras cultivados por agricultores locais. Todas as sextas-feiras, os itens são selecionados e separados pelos servidores do Banco de Alimentos. Dali, são colocados nos caminhões da Codeca que cumprem os roteiros no dia seguinte — os veículos são utilizados exclusivamente pela iniciativa.

Neste sábado, foram distribuídos, por exemplo, bergamota, maçã, chuchu, aipim, batata e moranga cabotiá, em 12 pontos de Caxias do Sul, das 8h às 17h.

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Em cada endereço, os funcionários da Codeca pesam os resíduos e entregam os alimentos para os moradores. Simultaneamente, os materiais são colocados no caminhão da coleta e encaminhados ainda no sábado para as associações de recicladores.

— É um material mais limpo, mais bem cuidado. É diferente de fazer uma coleta na rua que, às vezes, tem sofá, móveis, coisas orgânicas junto. São materiais mais bem organizados — sinaliza o coordenador do Troca Solidária, André Vidmann.

Moradora do bairro Planalto, a diarista Nerli França Pereira, 48, conta que conheceu o Troca Solidária por meio de uma vizinha, há alguns anos, e, desde então, participa rigorosamente a cada 15 dias.

— Uma que ajuda financeiramente e outra que ajuda socialmente a diminuir um pouco do lixo do bairro Planalto. Eu acho isso maravilhoso! Tenho um filho de 11 anos, o Mateus, e geralmente ele vem junto. É bom para ver esse trabalho solidário e a aprender a separar o seletivo, que é muito importante — comenta.

O Troca Solidária é executado pela Codeca em parceria com as secretarias municipais da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Assistência Social e Cidadania.

Em números

Primeiro semestre de 2026

Resíduos : 663.397 quilos

: 663.397 quilos Hortifrutis : 165.408 quilos

: 165.408 quilos Pessoas: 22.753

Junho