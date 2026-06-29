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De resíduos a hortifrutis: iniciativa une sustentabilidade e alimentação mais saudável para regiões vulneráveis de Caxias

No primeiro semestre de 2026, o programa Troca Solidária arrecadou 663 toneladas de materiais e distribuiu 165 toneladas de frutas e legumes para 22,7 mil pessoas

Alana Fernandes

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