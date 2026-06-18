De pinhão a chocolate: festival de sopa em Gramado aposta em sabores inusitados 

Que tal uma sopa de pinhão para começar a refeição e como sobremesa, uma sopa de chocolate? Por mais inusitado que pareçam, esses dois sabores integram um festival de sopas, recém-lançado junto ao Dreams Motor Show, em Gramado.

O festival conta com mais de 30 sabores de sopas e a operação começou há pouco mais de uma semana. A proposta, segundo o empresário paulista e chefe de cozinha Leandro Camini, surgiu a partir de uma experiência anterior em São Paulo e da identificação do potencial turístico da cidade.

Festival foi lançado recentemente junto ao Dreams Motor Show. Ana Júlia Griguol / Grupo RBS

— O Festival de Sopas surgiu em São Paulo e nós conhecemos bem aqui a cidade de Gramado, que é um grande palco da gastronomia e do turismo. É uma das principais vitrines gastronômicas do país e por isso queremos oferecer sabores clássicos como também sabores diferentes, exóticos — afirma.

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As sopas são feitas com ingredientes naturais, livres de glúten e sem conservantes ou corantes artificiais.

Sopa de pinhão

Preparo combina base de creme branco com pinhão triturado. Cia da Sopa / Divulgação

Entre as opções oferecidas, uma das apostas é a sopa de pinhão, semente típica e muito consumida no Rio Grande do Sul. A preparação combina base de creme branco com pinhão triturado, para incorporar o sabor, e ainda leva pedaços da semente na finalização, garantindo textura ao prato. Segundo o chef, trata-se de uma sopa de perfil mais leve.

— Ela é um creme branco, uma sopa delicada, com sabor sutil. O pinhão entra na base para incorporar e, no final, a gente coloca mais pinhão picadinhos para dar textura e permitir que a pessoa sinta o gosto na boca — explica.

Sopa de chocolate

Sopa de chocolate é parecida, mas mais leve que o fondue. Ana Júlia Griguol / Grupo RBS

Embora seja parecida com o fondue, não se engane, o sabor é muito mais leve. O chef explica que a principal diferença está nos ingredientes, que são variedades de chocolate ao leite e meio amargo, além de uma concentração maior de creme de leite.

— Ela é menos doce, então você consegue tomar essa sopa como uma sopa mesmo, de colher. Ela é bem cremosa, só que você vai sentir o sabor suave e ainda, colocamos frutas na cumbuca na hora de servir — explica.