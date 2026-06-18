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Gastronomia
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De pinhão a chocolate: festival de sopa em Gramado aposta em sabores inusitados 

Restaurante recém-inaugurado oferece mais de trinta sabores, desde os mais tradicionais até criações curiosas

Ana Júlia Griguol

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