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História viva
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Cruzeiro, Desvio Rizzo e Santa Fé: no aniversário de 136 anos de Caxias, conheça a origem dos nomes dos três bairros

Todos eles se formaram entre as décadas de 1930 e 1970 e hoje, amplamente desenvolvidos e povoados, reúnem histórias repletas de curiosidades

Luca Roth

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