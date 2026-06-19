Cruzeiro, Desvio Rizzo e Santa Fé: no aniversário de 136 anos de Caxias, conheça a origem dos nomes dos três bairros

Na Zona Oeste, a cerca de seis quilômetros do Centro, está o Desvio Rizzo. Neimar De Cesero / Agência RBS

Você sabe qual é o significado do nome do seu bairro? Nas esquinas de Caxias do Sul, as placas identificam as figuras que dão personalidade às ruas, mas não explicam a origem dos atuais 77 bairros da cidade.

Em comemoração aos 136 anos de emancipação política de Caxias do Sul, celebrados neste sábado (20), buscamos entender, conversando com moradores, como surgiram três das principais comunidades da segunda maior cidade do Estado: Cruzeiro, Desvio Rizzo e Santa Fé, e de que forma o município se desenvolveu a partir dos bairros.

Desvio Rizzo já foi "Mato Queimado"

Na Zona Oeste, a cerca de seis quilômetros do Centro, está o Desvio Rizzo. O nome tem raiz no fim dos anos 1930, quando a localidade possuía um ramal ferroviário.

Esses trilhos eram frequentemente utilizados pelo Matadouro e Frigorífico Rizzo para transporte de animais, produtos e mercadorias. A criação do complexo industrial na época significou a constituição das primeiras casas e famílias do bairro. O Documentário Histórico do Município de Caxias do Sul (1875-1950), de Duminiense Paranhos Antunes, registra que a fábrica possuía mais de 200 empregados. Eles residiam em moradias erguidas pela própria firma.

De acordo com a presidente do bairro, Maria Helena Manzen, não demorou muito para que as pessoas passassem a se referir à vila como "o desvio do Rizzo":

— Nosso primeiro nome foi Mato Queimado porque tinha um mato que pegou fogo. Depois, com a vinda do frigorífico, com o transporte feito por meio da ferrovia, surgiu o Desvio Rizzo.

A comunidade foi aos poucos crescendo com a fundação de novas indústrias e comércios, que serviram como pilares do progresso e ainda são lembrados pelos moradores.

Arcidio Faccin, 84 anos, lembra bem das estradas de chão batido que percorreu no início do bairro. Mas isso não foi empecilho para o farroupilhense se estabelecer no local com a família.

— Deve fazer 61 anos que estou morando aqui no Desvio Rizzo. Eu gosto muito do bairro. Quando chegamos, meu pai montou uma ferraria e fabricamos facas de corte para a firma Rizzo. Depois fui me ajeitando e lutando por aqui também — afirma ele.

Quando uma família chegava de mudança, todo mundo corria para ajudar a descarregar e arrumar a casa. MERCEDES VISENTIN POLONI Moradora do bairro Desvio Rizzo.

Mercedes Visentin Poloni tem 96 anos, praticamente a idade do bairro. Quando tinha sete, ela chegou de Cotiporã com a família para que o pai, Remo Visentin, pudesse trabalhar no frigorífico.

Dava para contar quantas casas tinha na vila, assegura Mercedes: não passava de 20. Era o início da história de uma vizinhança que, atualmente, passa dos 13 mil moradores, segundo a prefeitura (Censo 2022).

— Quando uma família chegava de mudança, todo mundo corria para ajudar a descarregar e arrumar a casa. Um bairro bem unido, todo mundo se ajudava — recorda.

Era um gesto que queria dizer "vizinho, estou aqui para o que precisar", recepção afetuosa que segue até os dias de hoje. Ela conta que a união da comunidade foi o segredo para o desenvolvimento do Rizzo. Mercedes, inclusive, fundou o clube de mães do bairro, uma iniciativa que contribuiu para incontáveis atividades solidárias:

— Eu tenho orgulho de ser do Rizzo. Me criei aqui, casei, tive filhos. O Rizzo é uma maravilha.

Embora em ruínas, a antiga estação ferroviária e os trilhos, além da icônica chaminé do frigorífico compõem o cenário principal do Rizzo. Outros símbolos servem de referência para a comunidade, como a Paróquia São José e o Parque da Lagoa do Rizzo.

— O Rizzo é uma família. Os moradores daqui se conhecem há muitos anos. Quem vem para cá, não sai — acrescenta a presidente do bairro.

"Vamos lá onde tem o capim-santa-fé"

Caxias do Sul tem vários bairros inspirados na religiosidade: Nossa Senhora de Lourdes, São Ciro, Santa Corona, São Pelegrino e até Cristo Redentor. Ao lembrar do Santa Fé, pode-se pensar que a intenção foi seguir esse caminho. Mas não foi.

— Quando se iniciou o Santa Fé, lá embaixo, na baixada, tinha muito capim-santa-fé. Ali começou a surgir o bairro, e como as pessoas estavam vindo de fora, diziam "vamos lá onde tem o capim-santa-fé". Do capim-santa-fé virou o bairro Santa Fé — esclarece o presidente do bairro, Jaime Ferreira da Silva.

Passaram-se os anos, saiu o capim (hoje não há mais nenhum no bairro) e entraram as casas. Localizado na Zona Norte, acima da Rota do Sol, o bairro ganhou seus primeiros moradores entre o fim dos anos 1960 e início dos 1970.

Um deles foi Azélia Marcela Citton, 81, que se tornou presidente do bairro em um período, e é reconhecida pelos moradores como uma liderança comunitária. Ao citar as principais conquistas da comunidade, destaca o calçamento de ruas, a energia elétrica e as primeiras ligações de água:

— Eu fiquei conhecida porque não precisava ir atrás das demandas. Eu só mandava um bilhete e o pessoal já sabia que era eu.

Mesmo com o caminhar limitado por conta da idade, Azélia continua sendo procurada pelos vizinhos. Em um caderninho, ela anota os pedidos de quem mais precisa para prece. Pensar no outro é sua vocação:

— Eu fiz da minha comunidade os meus parentes. Eu visito muito mais a minha comunidade do que os meus parentes mesmo.

E é do sentimento de pertencimento que Dercilio Candido Macedo Moreira, 71, entende bem. Natural de Bom Jesus, mas caxiense 'de coração', foi no Santa Fé que ele casou e criou as três filhas.

Trabalhou como marteleteiro e pedreiro, inclusive na construção de loteamentos — e é conhecedor da cidade. Ainda assim, para o aposentado, não há outro lugar como o que ele vive.

— Sempre tem pessoa que reclama, mas isso é costume. Para quem chegou no começo, que a gente tinha que sair "a pézito" e voltar "a pézito", melhorou 100% — garante.

Por mais que se referisse ao Madureira, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Arlindo Cruz cantava, em O Meu Lugar, o que talvez represente a essência dos bairros em todo o país, como o Santa Fé: "O meu lugar / É cercado de luta e suor / Esperança num mundo melhor (...) O meu lugar / É sorriso, é paz e prazer / O seu nome é doce dizer."

— É um bairro em que a pessoa chega e depois é só trabalhar, erguer a cabeça e andar pra frente. Eu não troco o Santa Fé por nenhum outro bairro — orgulha-se Moreira.

Para quem é 'de fora', pode ser complicado diferenciar os bairros da Zona Norte devido à proximidade entre eles. Há exceções, mas a dica dada pelo presidente Jaime Silva, abaixo, é importante para se situar:

Se a rua tem nome de pessoa, como a Hermes Fontes, é o Santa Fé ;

; caso a via faça referência a um pássaro, como a dos Pintassilgos, é o Vila Ipê ;

; se o logradouro é registrado com profissão, como a Avenida dos Metalúrgicos, é o Belo Horizonte ;

; e se a rua indica uma emoção, como a da Felicidade, é o Canyon.

Entre a fé e os astros

Na Zona Leste da cidade, o Cruzeiro começou a se formar na década de 1950. As placas das ruas, como a Avenida Sirius, dão pistas sobre a origem do nome do bairro. Alguns moradores relatam que se trata de uma homenagem a uma das constelações mais conhecidas, a Cruzeiro do Sul — nome originalmente dado à localidade.

O historiador Éder Dall'Agnol dos Santos pondera, entretanto, que há outra crença popular que aponta que o bairro foi batizado assim porque em um ponto alto da vila existia uma grande cruz de madeira, símbolo de fé e de referência aos moradores e tropeiros que se deslocavam dos Campos de Cima da Serra.

— A religiosidade era muito presente entre os imigrantes italianos, e a tradição de erguer cruzes em lugares altos era bastante comum. Por isso, acredito que essa seja a explicação mais coerente, embora nenhuma das versões tenha comprovação documental definitiva até hoje — considera Santos, que também é morador do Cruzeiro.

Nas primeiras décadas, entre campos para criação de gado e parreirais, uma ponte sobre a Rua Luiz Michielon se destacava no Cruzeiro. O ex-comerciante Francisco Prestes de Assunção, 91, recorda que era praticamente obrigatório passar por baixo dela, afinal, a Michielon era a única ligação com o restante da cidade.

— Essa ponte seca surgiu porque os dois lados da propriedade eram do mesmo dono, então ele fez uma passagem por cima para não descer o barranco, que tinha entre entre quatro e cinco metros. Eu passava por baixo, era a única passagem que tinha — salienta o aposentado.

Outro símbolo da história do Cruzeiro é a Igreja Sagrado Coração de Jesus. O templo foi inaugurado oficialmente em 1967, quase 10 anos depois da fundação da paróquia local — desmembrada da unidade de Nossa Senhora de Lourdes.

O pároco Darlan Silvestrin, 43, destaca que o espaço de fé não somente acompanhou o crescimento do bairro, como foi idealizado e construído com apoio das mãos das famílias pioneiras daquelas terras:

— As primeiras famílias que aqui chegaram tinham o costume de fazer a entronização dos quadros do Sagrado Coração de Jesus nas casas, principalmente quando jovens casavam. Em virtude dessa devoção muito forte, surgiu o nome da paróquia. É uma comunidade muito atuante, as atividades religiosa e espiritual têm grande impacto no bairro.

Da ocupação inicial até a urbanização, o Cruzeiro é o lar de muitas famílias que, para a presidente do bairro, Fátima Ramos, nem precisam ir ao Centro para encontrar o que querem: