Geral

Arborização urbana 
Notícia

Cortes em árvores no bairro Pio X são questionados por entidade; prefeitura de Caxias do Sul alega necessidade técnica 

As críticas ganharam força após episódio recente na Rua Coronel Flores, onde um empresário foi multado por cortes irregulares. No caso mais recente, a Secretaria de Gestão Urbana afirma que as árvores danificavam tubulações e calçamento

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