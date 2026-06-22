Cortes em árvores no bairro Pio X são questionados por entidade; prefeitura de Caxias do Sul alega necessidade técnica 

Cortes feitos no bairro Pio X foram questionados pelo Conselho das Árvores. Conselho das Árvores / Divulgação

Novos cortes de árvores realizados no bairro Pio X têm sido questionados em Caxias do Sul. Nas redes sociais, a entidade Conselho das Árvores publicou imagens de cortes flagrados na Rua Professor Guerreiro Lima.

As supressões teriam acontecido na semana do dia 15 de junho. Nas fotos, é possível ver que, após o corte, restaram apenas os tocos de ao menos cinco árvores que estavam plantadas na calçada.

A entidade endossou as críticas após um empresário ter sido multado pelo corte inadequado de plátanos na Rua Coronel Flores, no entorno da Estação Férrea.

Em nota, o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, responsável pelos cortes e podas, informou que o município autorizou a supressão de uma das árvores, que estava localizada a menos de 1,5 metro de uma boca de lobo.

Segundo Weber, a árvore em questão estava causando danos à estrutura. Ele informou que a prefeitura fará a substituição da tubulação no local.

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Também foi autorizado o corte de outras quatro árvores, que estavam "provocando o levantamento da calçada e contribuindo para condições inadequadas de manutenção da área". Segundo Weber, foi constatada a presença de roedores no local.

Durante a execução dos serviços de corte, uma rajada de vento acabou mudando a posição de queda de uma árvores. Com isso, ela atingiu outras árvores de menor porte, causando danos. Dessa forma, a pasta optou por retirar as demais árvores atingidas.

Secretária de Gestão Urbana alegou que árvores estavam danificando tubulações e a calçada. Conselho das Árvores / Divulgação

O total de árvores cortadas e as espécies (se eram nativas ou exóticas) não foram informados pela pasta. O secretário informou que novos exemplares nativos serão plantados na via, que irá receber revitalização. A previsão de quando a recomposição da rua será feita não foi informada.

Confira a nota na íntegra:

Informamos que foi autorizada a supressão de 1 (um) exemplar arbóreo localizado a menos de 1,5 metro da boca de lobo existente no local, em razão dos danos que vinha causando à estrutura. Ressalta-se que a Secretaria competente realizará a substituição da tubulação afetada.

Também foi autorizada a supressão de 4 (quatro) exemplares que estavam provocando o levantamento da calçada e contribuindo para condições inadequadas de manutenção da área, onde foi constatada a presença de inúmeros roedores.

Durante a execução dos serviços de supressão, ocorreu uma rajada de vento que alterou a direção prevista da queda de um dos exemplares. Em razão de seu porte, o indivíduo arbóreo atingiu exemplares de menor porte localizados nas proximidades, causando danos irreversíveis a estes. Diante da situação e considerando os riscos decorrentes, tornou-se necessária a supressão dos exemplares atingidos.

Informamos, entretanto, que o local será revitalizado e receberá novos exemplares arbóreos, de forma a atender às medidas de compensação ambiental cabíveis e recompor a arborização da área.

Lamentamos o ocorrido e os transtornos decorrentes do incidente. Esclarecemos que as equipes envolvidas recebem treinamento contínuo para a execução segura de suas atividades, porém, situações imprevistas podem ocorrer durante operações dessa natureza.