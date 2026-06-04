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Corpus Christi reúne 10 mil pessoas e marca reencontro de Flores da Cunha com igreja após incêndio

Expectativa é que 30 mil pessoas passem pela cidade até domingo (7), prestigiando os trabalhos confeccionados por grupos da cidade 

Tamires Piccoli

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