Corpus Christi reúne 10 mil pessoas e marca reencontro de Flores da Cunha com igreja após incêndio

Fiéis se reuniram em frente à igreja matriz, onde celebração aconteceu. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sol começava a iluminar a Praça da Bandeira, no Centro de Flores da Cunha, quando os primeiros fiéis e visitantes chegavam para as celebrações de Corpus Christi. Pouco mais de uma semana após o incêndio que atingiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, a comunidade voltou a se reunir em fé e oração, com os olhos marejados voltados ao maior símbolo do município.

A celebração, conduzida pelo frei Jadir Segala, durou pouco mais de uma hora e teve um caráter acolhedor aos visitantes vindos de outras cidades, além de um forte clima de solidariedade. A estimativa é de que cerca de 10 mil pessoas acompanharam a missa na manhã desta quinta-feira (4).

Leia Mais Quem é o frei que trabalha na reconstrução de duas igrejas destruídas em seis meses, em Flores da Cunha

Em diversos momentos, o religioso agradeceu o apoio recebido de outras paróquias e destacou que a comunidade de Flores da Cunha sai fortalecida do episódio — e que, juntos, irão reerguer e preservar a história da igreja matriz.

A procissão reuniu centenas de pessoas, que percorreram os 62 tapetes confeccionados ao longo do trajeto. As obras foram dispostas a partir da Avenida 25 de Julho, passando pelas ruas Doutor Montaury, Borges de Medeiros e John Kennedy.

A quantidade de tapetes de serragem colorida, preparados por grupos locais, é recorde neste ano. O espaço também foi ampliado, e algumas imagens foram adaptadas nos dias que antecederam a celebração para retratar o trabalho dos bombeiros no combate às chamas e o resgate de objetos do interior da igreja.

O trabalho nos vinhedos, a tradição vinícola, imagens religiosas e a fé da comunidade estão entre os principais temas retratados. A estimativa da prefeitura é de que o público que visite a cidade durante o feriado alcance 30 mil pessoas, outro recorde para o município.

Da sensibilização ao encanto

Mesmo antes do início da missa, o movimento em torno dos tapetes já era intenso. Vinda de Blumenau (SC) para conhecer a Serra, Xênia Metter se emocionou ao observar os trabalhos realizados pelos grupos de Flores da Cunha.

— Soube do incêndio pelas redes sociais. Fiquei triste porque era justamente onde iríamos conhecer. Mas essa união e esses trabalhos feitos em conjunto são muito lindos. Espero que a comunidade se recupere logo — afirmou.

Diretamente do Recife (PE), a família Souza enfrentou o frio da manhã para conferir os tapetes coloridos. O grupo chegou à Serra por indicação do genro Guilherme, que morou em Flores da Cunha por três anos.

— É muito lindo, muito bem feito o trabalho. Já estávamos aqui desde o dia 30 e agora vamos aproveitar o feriado na cidade — comenta.

Entre visitantes de outras cidades e estados, os próprios florenses também participaram do momento religioso. O casal Henrique Cavagnoli e Brenda Cavagnoli caminhava em silêncio entre os tapetes, conduzindo o pequeno Apolo.