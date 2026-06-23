Consórcio que irá executar primeira fase de obras do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, é definido

Grupo será responsável pelo chamado Lado Ar, que concentra a infraestrutura para o início da operação aeroportuária. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul publicou na manhã desta terça-feira (23) o termo de homologação do edital de contratação da primeira fase de obras do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. O empreendimento ficará localizado no distrito de Vila Oliva.

O vencedor da licitação é o Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva, a ser constituído pela empresa Terracom Construções Ltda, que está sediada em Cubatão (SP). O grupo será responsável pelo chamado Lado Ar, que concentra a infraestrutura para o início da operação aeroportuária, como pistas de pouso e decolagem e de táxi e pátio de aeronaves.

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Segundo a Central de Licitações (Cenlic), a proposta homologada foi avaliada com uma nota final de 79,7 pontos — 49,7 referentes à capacidade técnica apresentada e outros 30 atrelados ao valor de R$ 143.084.964,66 ofertado para executar o serviço.

A próxima etapa, de acordo com a Cenlic, é a constituição do consórcio vencedor, conforme a documentação apresentada e as normas estipuladas no edital. As outras empreiteiras integrantes do grupo serão a RGS Engenharia S.A. e a Talude Construções S.A.

O resultado foi oficializado em edição extra do Diário Oficial do Município desta terça, mesmo dia em que o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, assinou, na cidade, a transferência da outorga do Aeroporto Hugo Cantergiani para a Infraero. Em relação ao futuro terminal, a expectativa é que a assinatura do contrato das obras ocorra na próxima semana.

Relembre

O projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha foi desenvolvido de acordo com os padrões técnicos da aviação civil e prevê uma pista de 1.930 metros de comprimento por 45 metros de largura, dimensionada para receber aeronaves como Boeing 737-8 MAX, Airbus A321neo e Embraer E195-E2. O aeroporto também contará com pátio de aeronaves de mais de 31 mil metros quadrados e estacionamento com capacidade aproximada para 500 veículos.