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Consórcio que irá executar primeira fase de obras do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, é definido

Prefeitura publicou termo de homologação do edital nesta terça-feira

Luca Roth

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