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Cultura ancestral
Notícia

Conheça o professor venezuelano que defendeu dissertação de mestrado em português e em língua indígena, em Caxias

Franco Junior Marval Javier, 38 anos, apresentou pesquisa sobre a etnia pemon taurepang, à qual pertence, para ser intitulado mestre em Letras e Cultura

Luca Roth

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