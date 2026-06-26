Conheça o professor venezuelano que defendeu dissertação de mestrado em português e em língua indígena, em Caxias

Javier é naturalizado brasileiro e mora em Caxias do Sul há mais de dois anos. Porthus Junior / Agencia RBS

O professor venezuelano Franco Junior Marval Javier, 38 anos, recebeu o título de mestre em Letras e Cultura pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), uma conquista que é almejada por milhares de pesquisadores. Mas foi uma escolha que lhe rendeu reconhecimento especial da instituição: Javier defendeu a dissertação em português e na língua da etnia indígena pemon taurepang, à qual ele pertence.

A pesquisa A Cosmovisão das Histórias de Origem na Literatura Indígena Pemon-Taurepang foi avaliada com nota máxima pela banca, no último dia 17.

Naturalizado brasileiro e morador de Caxias do Sul desde janeiro de 2024, Javier é professor de espanhol na Escola Estadual Professora Ivonne Lúcia Triches dos Reis, no bairro Desvio Rizzo.

Ele convidou três familiares e uma amiga para assistir à defesa da dissertação, motivo pelo qual a fez também na língua originária. O significado, entretanto, vai além: Javier foi alfabetizado na Venezuela em um processo bilíngue, composto pelo taurepang e o espanhol.

— A primeira língua que eu penso é o taurepang. A partir dela e dos nossos valores, eu penso e estruturo tudo — sintetiza ele, que herdou a ancestralidade indígena da mãe, Malcides Javier Gonzalez.

Após a conquista, o professor diz que se sente privilegiado. Ele adianta que pretende incentivar a pesquisa científica junto aos kaingang, etnia indígena com presença marcante no Sul do país, inclusive na Serra gaúcha.

— Estou me integrando a eles aos poucos e tendo trocas, estou incentivando para que estruturem a sua cosmovisão de histórias de origem da mesma forma — revela.

A professora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura (PPGLet) da UCS e doutora em história, Cristine Fortes Lia, entende que, ao dar protagonismo aos povos originários, o trabalho consolida uma visão decolonial de literatura e de cultura.

— O estudo realizado minimiza o hiato entre pensadores ocidentais e indígenas. Um trabalho apresentado em duas línguas, sendo uma indígena, permite um contato profundo com saberes tradicionais. Gera uma experiência sensível de reconhecimento da diversidade — afirma.

Conforme levantamento da assessoria de imprensa da UCS, outros programas de pós-graduação da universidade registram defesas de dissertação bilíngue com inglês e com libras.

Taurepang a partir do seu próprio olhar

A cosmovisão, citada por Javier, e que encabeça a dissertação, significa o conjunto de ideias, crenças e valores que um grupo possui. Ele procurou aprofundar o mundo taurepang a partir do olhar do próprio povo, por isso se fundamentou em quatro livros escritos por autores da etnia e em língua nativa, trazidos do país vizinho.

Segundo o portal Povos Indígenas no Brasil, a maioria dos taurepang mora na savana venezuelana, mas também habita a Guiana e a região de campos e serras ao norte do estado brasileiro de Roraima, área fronteiriça desses três países.

Explorando a literatura taurepang, o professor resgata, na dissertação, histórias de origem envolvendo mitos, a conexão entre o passado e o presente, a relação espiritual com a natureza e a importância da oralidade e da memória coletiva.

A pesquisa inclui trechos, poesias e elementos gráficos taurepang, que pertence à família linguística karib. Na capa, por exemplo, Javier estampou o desenho de uma cadeia montanhosa que serve de referência à etnia. Ele foi elaborado pelo artista e amigo Nino Márques.

— A literatura indígena não é separada por gêneros, como ficção, poesia ou narrativas com ordem cronológica. As obras têm vários tópicos sendo abordados ao mesmo tempo. Elas trazem a presença da água, no sentido ecológico, a presença de personagens míticos, a conexão do céu com a Terra, a conexão do passado com o presente. O universo taurepang tem muitas narrativas, com diferentes versões — salienta.

Javier nasceu na Ciudad Bolívar e cresceu no município de Gran Sabana, onde vivem muitas famílias pemon taurepang. Graduou-se em Educação Intercultural Bilíngue na Venezuela. Porthus Junior / Agencia RBS

Javier tem expectativa que a dissertação possa ser acessada na internet nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, já comemora a aprovação para iniciar o doutorado em Letras e Cultura na UCS, estudo que também será voltado aos saberes taurepang.

A ideia dele é seguir atuando pela preservação da identidade cultural indígena e para ampliar o repertório de estudos literários e decolonias da atualidade.

— Meus temas de pesquisa sempre foram voltados à minha cultura. Sei o potencial que isso oferece, porque são poucos estudos, são representações culturais que agora estão tendo visibilidade. É um privilégio que a universidade confie e forneça espaços para isso. Esse trabalho é uma amostra para eu ir até outros grupos indígenas e falar "essa é a minha cultura, qual é a sua?" e fazermos trocas — reflete.

Obras utilizadas por Javier para dissertação