Confira os bairros de Caxias do Sul que recebem o Troca Solidária neste sábado

A ação ocorre em 11 localidades de Caxias do Sul. André Vidmann/Codeca / Divulgação

A primeira edição do mês de junho do programa Troca Solidária ocorre neste sábado (06), em 11 localidades de Caxias do Sul. A ação funciona através da doação de ao menos 4 quilos de resíduos seletivos, possibilitando que o participante receba 1 quilo de hortifrutigranjeiros. O limite é de 15 quilos por família.

No mês anterior, foram arrecadados mais de 126,8 toneladas de resíduos e distribuídos 31,7 toneladas de alimentos para 4,3 mil pessoas. Desde o início do ano, são de 565 toneladas de materiais entregues por 19,4 mil pessoas, com aproximadamente 141 toneladas de hortifrutigranjeiros fornecidos.

Confira os bairros que recebem o Troca Solidário

Sábado – 6 de junho