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Confira os bairros de Caxias do Sul que recebem o Troca Solidária neste sábado

Mais de 126 toneladas de resíduos foram trocadas por alimentos em maio, beneficiando milhares de moradores da cidade

Augusto Martins

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