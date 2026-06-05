Confira os bairros de Caxias do Sul que recebem o Troca Solidária neste sábado

A primeira edição do mês de junho do programa Troca Solidária ocorre neste sábado (06), em 11 localidades de Caxias do Sul. A ação funciona através da doação de ao menos 4 quilos de resíduos seletivos, possibilitando que o participante receba 1 quilo de hortifrutigranjeiros. O limite é de 15 quilos por família.
No mês anterior, foram arrecadados mais de 126,8 toneladas de resíduos e distribuídos 31,7 toneladas de alimentos para 4,3 mil pessoas. Desde o início do ano, são de 565 toneladas de materiais entregues por 19,4 mil pessoas, com aproximadamente 141 toneladas de hortifrutigranjeiros fornecidos.
Confira os bairros que recebem o Troca Solidário
Sábado – 6 de junho
- 8h às 9h – Tijuca: Rua Antônio Hofman, esquina com Rua Antônio Rossato.
- 8h às 9h – Serrano: Rua Olinda Blauth.
- 10h às 11h – Vale da Esperança/Reolon: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).