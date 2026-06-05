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"Combate à violência contra as mulheres precisa passar pelos homens": como o comportamento masculino influencia em crimes de gênero

Especialistas apontam que equidade é um dos caminhos para superar relações desiguais de poder entre homens e mulheres. Em Caxias do Sul, prefeitura implementa projeto "masculinidade consciente nas escolas", e Justiça reeduca acusados de violência com sessões semanais

Luca Roth

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