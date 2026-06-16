Com vira-lata caramelo, araras gigantes e guarda-chuvas verdes e amarelos, Vacaria decora rua para apoiar a Seleção

A decoração contou com o apoio de artistas da cidade. Guilherme Zamban / Divulgação

O espírito verde e amarelo, clássico em épocas de Copa de Mundo, continua se espalhando pela Serra gaúcha. Desta vez, a Rua Ramiro Barcelos, em Vacaria, ganhou elementos de torcida e esperança pela conquista do hexacampeonato no Mundial que está sendo realizado no Canadá, Estados Unidos e México.

A iniciativa surgiu do poder público municipal, com o objetivo de decorar uma rua da cidade de forma temática e com o apoio dos artistas locais.

— Este é um fato que chama atenção, porque Vacaria nunca tinha feito algo desta forma. A partir desta ideia, a gente resolveu fazer e entrar de vez no clima da Copa do Mundo. Retomar um pouquinho aqui do nosso sentimento de patriota, que o brasileiro estava um pouquinho carente, né? E a gente buscou, então, com essa iniciativa, retomar esse gosto do vacariense de torcer pela Seleção Brasileira — relembra o secretário municipal de Cultura e Turismo, Neto Ferreira.

A Associação Atelier Livre de Vacaria foi a responsável por colocar as cores verde e amarela na rua. Com isso, o presidente da Atelier Livre, Jean Bastos, foi atrás de artistas conhecidos pelos seus trabalhos com grafite e pinturas urbanas para executar o projeto. Os escolhidos para auxiliar na tarefa foram o grafiteiro Anderson Santos — conhecido como Dydan — e Laura Freitas, aluna do Atelier Livre.

Artistas responsáveis pelas pinturas na rua de Vacaria da esquerda pra direita: Jean Bastos (E), Laura Freitas (C), Anderson Santos (D). Arquivo Pessoal / Divulgação

O processo de construção do conceito e das ilustrações durou três dias até a finalização. As pinturas feitas no chão da rua ilustram, além de elementos relacionados ao futebol, todo o sentimento de brasilidade, contando com a presença de desenhos de ararás gigantes e do vira-lata caramelo.

— A gente vê, principalmente nas redes sociais, o pessoal postando fotos com os filhos, com a família, o comércio também utilizando a rua para fazer publicações. Acho que é isso o papel da arte. Em meio ao prédio, ao concreto que está sempre ali, a gente colocar cor, arte, assim a gente vê o lado humano. Um lugar que seria só um lugar de passagem acaba sendo uma experiência — disse o presidente da Atelier Livre, Jean Bastos,

Além das pinturas no calçamento da rua, foram pendurados cerca de 120 guarda-chuvas verdes e amarelos no alto. Esses elementos foram colocados para ajudar a transformar a rua em um ambiente mais acolhedor, diferente e propenso para registros fotográficos.

Aos finais de semana, a via estará fechada, garantindo que as famílias possam circular por ela para admirarem a decoração, tirarem fotos e torcerem pela Seleção Brasileira.