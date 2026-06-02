Com venda de menarosto, vinhos e sucos para arrecadar fundos, Flores da Cunha sedia festival a partir desta quinta-feira

Os tradicionais tapetes de serragem colorida são destaque da programação de Corpus Christi de Flores da Cunha, mas a celebração à gastronomia típica italiana também ganha espaço nesta semana, a partir de quinta-feira (4), na Praça da Bandeira, com o Festival Vinhos e Menarosto.
O evento tem entrada gratuita e contará com apresentações musicais (confira abaixo) e venda de menarosto, assado em que diferentes tipos de carne são espetadas e assadas lentamente, girando de forma contínua, além da venda vinhos, sucos e espumantes.
O cardápio de porções terá menarosto com e sem polenta (R$ 60 e R$ 55, respectivamente) e polenta mole com molho de carne e queijo (R$ 20). Os pratos serão servidos na quinta-feira e no sábado, às 11h, 14h e 18h; e no domingo, às 11h e 14h.
Um almoço também será realizado no domingo (7) no Salão Paroquial, a partir das 12h, a R$ 130 — a venda é pelo telefone (54) 99705-5501.
Nesta edição do Festival Vinhos e Menarosto, parte da arrecadação com as vendas de menarosto e bebidas serão destinada para a reconstrução da Igreja Matriz de Flores da Cunha.
Programação de shows
Dia 4 - Quinta-feira
- 10h30min: Giovanni Marquezeli
- 13h: Fernando Luzs
- 15h: Som Brasil
- 17h: Banda Florentina
Dia 6 - Sábado
- 15h: Maicon & Pontel
- 16h30min: Mo' Blue
- 18h: Cristine Band
Dia 7 - Domingo
- 13h: Kimberly Lacerda
- 14h30min: Grupo Regional
- 16h: Andri & Hector