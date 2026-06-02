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Com venda de menarosto, vinhos e sucos para arrecadar fundos, Flores da Cunha sedia festival a partir desta quinta-feira

Evento terá venda de pratos típicos a partir de R$ 20 e parte da renda será revertida à reconstrução da Igreja Matriz, que sofreu com incêndio há uma semana

Augusto Martins

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