Com tradicional bolo na Praça Dante Alighieri confirmado, programação do aniversário de Caxias é aberta

Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com ações que culminam na tradicional distribuição do bolo na Praça Dante Alighieri, a programação do aniversário de 136 anos de Caxias do Sul foi aberta nesta segunda-feira (1º). Estão previstas atividades como o Caxias in Vino, a Semana Municipal do Meio Ambiente e o Canta Caxias.

A programação segue até 20 de junho, quando ocorre a distribuição do bolo na praça, a partir das 16h. Conforme a assessoria da prefeitura, o formato deve ser o mesmo que em 2025: porções no pote produzidas pelo Senac. A previsão é de que sejam distribuídos cerca de três mil porções.

Neste ano, o tema da programação é Caxias do Sul das Pessoas, celebrando os moradores do município. A atividade que abre a festividade nesta segunda é a celebração dos 25 anos do Ambulatório Apoiar, que presta assistência especializada a crianças, adolescentes e suas famílias, por estarem envolvidas em situações de violência.

Depois, a programação segue com o Caxias in Vino, entre os dias 04 e 07 de junho no Quinta São Luiz, e a Semana do Meio Ambiente, realiza entre 08 e 15 de junho, com diversas ações pelo município. Confira abaixo a programação completa.

Caxias In Vino

Data: 4 a 7 de junho (quinta a domingo)

Horário: das 11h às 23h

Local: Quinta São Luiz (Av. Independência, 2432)

*Entrada gratuita e consumo à parte

Semana Municipal do Meio Ambiente

Data: de 8 a 15 de junho (segunda a segunda)

Serão realizadas ações como distribuição de mudas na Praça Dante Alighieri nos dias 8 e 12, teatro nas escolas no dia 15 e cinema no Ordovás. A programação completa pode ser acessada no Instagram @meioambientecaxias.

Canta Caxias

Data: de 10 a 14 de junho (quarta a domingo)

Serão realizadas apresentações de diversos grupos. A programação completa pode ser acessada no Instagram @culturacaxiasdosul.

Dia D da Doação de Sangue

Data: 11 de junho (quinta)

Horário: das 8h às 18h30

Local: Hemocentro

Ordem de Início da Área de Lazer Morada do Sol

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: 14h

Ordem de Início da Área de Lazer São Victor Cohab

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: 15h

Entrega dos certificados aos voluntários da Romaria de Caravaggio

Data: 15 de junho (segunda)

Horário: 16h30

Local: Prefeitura

Homenagem 136 anos de emancipação de Caxias do Sul

Data: 17 de junho (quarta)

Horário: 8h30

Local: Câmara de Vereadores

Lançamento do 29º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul – Safra 2026

Data: 18 de junho (quinta)

Horário: 18h

Local: Vinícola Santini

2ª Mostra Municipal de Foguetes: lançamento de foguetes produzidos por estudantes de EMEFs

Data: 20 de junho (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Ecoparque

*Em caso de mau tempo, será transferido para dia 17/07

Comemoração do aniversário de 136 anos de Caxias e bolo na Praça

Data: 20 de junho (sábado)

Horário: 16h

Local: Praça Dante Alighieri



