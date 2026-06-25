Com show de Claus e Vanessa, Festival Viva RS desembarca em Caxias para reunir a gastronomia da Serra em evento gratuito

Duo sobe ao palco às 17h no Intercity. Claus e Vanessa / Reprodução

Iniciativa que promove destinos e produtos gaúchos, o Viva RS ocorre em Caxias do Sul neste sábado, das 10h às 22h, no Intercity Hotel.

Fruto da parceria da plataforma Wine Locals com o Sebrae e o governo do Estado, a ação itinerante já passou por diferentes regiões turísticas do Rio Grande do Sul, e na Serra convida vinícolas, restaurantes e agroindústrias a exporem as produções.

Ao todo, serão 34 empreendimentos de Gramado, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Veranópolis, Flores da Cunha, Caxias do Sul e Santa Tereza.

Para animar a programação, a dupla Claus e Vanessa sobe ao palco às 17h. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer o check-in.

Ao longo do dia, o público poderá conhecer, degustar, experimentar e se inspirar com o que a Serra gaúcha tem de melhor. Destaque do evento, a Alameda Gastronômica vai reunir empreendimentos em uma curadoria que se volta à valorização da identidade local. O objetivo é fazer com que o visitante percorra um roteiro de sabores da região.

Um espaço especial será dedicado às vinícolas e aos diferentes terroirs, que vão permitir ao público conhecer as características que tornam cada território único.

A diversidade da produção regional estará presente também por meio das cervejarias artesanais, do mercado de produtos típicos e da feira de artesanato. Queijos, embutidos, azeites, mel, doces, geleias, produtos coloniais e peças produzidas por artesãos locais compõem uma mostra que pretende traduzir a riqueza econômica, cultural e criativa da região.

Programação

10h às 14h: DJ Marcos Boni

14h: Banda Folks

15h30min: Grupo Sem Razão

17h: Claus e Vanessa

18h: Jorge Flores

20h: DJ Marcos Boni

Serviço