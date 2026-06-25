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Com show de Claus e Vanessa, Festival Viva RS desembarca em Caxias para reunir a gastronomia da Serra em evento gratuito

Imersão nos sabores, experiências e tradições da região ocorre neste sábado, a partir das 10h, no Intercity Hotel

Pedro Zanrosso

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