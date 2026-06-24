Com salários de até R$ 11 mil, inscrições para o concurso público da prefeitura de Caxias do Sul se encerram na quinta

Com vagas que exigem do ensino fundamental ao superior, as inscrições para concurso público da prefeitura de Caxias do Sul se encerram nesta quinta-feira (25). Estão disponíveis 25 vagas iniciais e formação de cadastro reserva para 15 cargos.

Entre os cargos, funções que exigem somente ensino fundamental, médio ou superior completos:

Ensino fundamental: Motorista

Motorista Ensino médio: Técnico em Contabilidade, em Enfermagem e em Informática

Técnico em Contabilidade, em Enfermagem e em Informática Ensino superior: Auditor-fiscal da Receita Municipal, Médico nas especialidades: Cirurgião Geral, Cirurgião Pediátrico, Endocrinologista e Metabologista, Gastroenterologista, Hematologista e Hemoterapeuta e Neurologista e Odontólogo nas especialidades: Cirurgião e Traumatologista Buco-Maxilo-Facial, Odontopediatra e para pacientes com necessidades especiais.

O valor da inscrição varia de acordo com o cargo desejado: R$ 80 para vagas de ensino fundamental; R$ 120 para ensino médio; R$ 180 (ensino superior) e R$ 230 para auditor-fiscal da Receita Municipal.