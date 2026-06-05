Com salário de até 11 mil reais, Ipam divulga concurso público para 11 vagas em Caxias do Sul

Estão abertas até o dia 2 de julho as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam). Os interessados podem se inscrever no site da Fundatec (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências) que fará a coordenação técnico-administrativa do processo seletivo.
O concurso público visa preencher 11 vagas que abrangem cargos como agente administrativo, analista de sistemas, assistente social, contador, enfermeiro, médico, motorista, odontólogo, psicólogo, técnico em contabilidade e técnico em informática.
O salário varia de de R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55 conforme a escolaridade e carga horária. Entre os benefícios está o auxílio alimentação no valor de R$ 1.020,00.