Com palestra de Ary Fontoura,  Encontro Estadual de Pessoas Idosas começa dia 9, em Bento Gonçalves

A qualidade de vida dos idosos e a busca por um novo significado para o envelhecimento serão temas do 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, nos dias 9 e 10, no Grand Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves.

O evento, exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais, irá promover experiências integradas nas áreas da saúde, educação, cultura, assistência e lazer, proporcionando novas vivências e oportunidades de troca entre os participantes.

A palestra Colheitas do Tempo: Saberes, Vínculos e Longevidade, ministrada pelo ator Ary Fontoura é um dos destaques da programação, que ainda conta também com apresentações culturais, bate-papos sobre direitos da pessoa idosa e mostra artística dos grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa. Além disso, passeios turísticos ao Vale dos Vinhedos e atividades de bem-estar, lazer e integração também estão na programação.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Sesc Bento Gonçalves, com a doação de um novelo de lã para a campanha Pedacinhos de Amor, iniciativa que transforma os materiais em mantas destinadas a instituições assistenciais, é obrigatória.

Para mais informações é possível entrar em contato com o Sesc Bento Gonçalves pelo (54) 3452-6704 ou WhatsApp (54) 3452-6103.

Confira a programação

09/06 (terça-feira)

09h: Abertura oficial, com grupo de danças folclóricas italianas Fabemballare - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

10h: Palestra com Ary Fontoura: "Colheitas do tempo: saberes, vínculos e longevidade" - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

11h: Bate-papo com especialistas sobre defesa de direitos das pessoas idosas, e as múltiplas velhices - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

14h30: Espetáculo de comédia "Tratamento de Choque", com Dra Rosângela - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder (turma 1)

Tarde - Passeio turístico ao Vale dos Vinhedos (Turma 2)

20h: Participação na ExpoBento e Fenavinho, a maior feira multisetorial de compras e entretenimento do País

10/06 (quarta-feira)

09h: Apresentação sobre a vida e obra de Mário Quintana - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

10h: Mostra de Saberes: Espaço de expressão artística e compartilhamento entre os grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa, inspirado na vida e obra de Mário Quintana - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

14h30: Espetáculo de comédia "Tratamento de Choque", com Dra Rosângela - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder (turma 1)

Tarde: Passeio turístico ao Vale dos Vinhedos (Turma 1)