Com novas receitas e espaços, FestiQueijo espera receber mais de 30 mil visitantes em Carlos Barbosa

Mais de 50 tipos de queijo serão oferecidos no evento. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

O FestiQueijo chega na 34ª edição com novidades na gastronomia, novos espaços de convivência e a expectativa de receber um público semelhante ou superior ao do ano passado, quando 34 mil pessoas passaram pelo Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa.

O festival ocorre entre os dias 26 de junho e 26 de julho, reunindo 19 expositores, 65 apresentações musicais e mais de 50 tipos de queijo.

Mais de 17 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, o que representa mais de 50% do total colocado à venda.

A principal novidade desta edição é a ampliação da experiência para além do espaço tradicional do festival. A Rua Coberta passa a abrigar a Piazza FestiQueijo, área gratuita com gastronomia, bebidas e 24 apresentações musicais, enquanto o pavilhão da Tramontina recebe o Mercato FestiQueijo, feira reformulada com 26 expositores de cerca de 15 segmentos.

— O grande diferencial deste ano é levar o FestiQueijo para fora. Queremos entregar uma experiência cada vez melhor para quem visita o festival — afirma o presidente do 34º FestiQueijo, Francisco Guazzelli.

Na gastronomia, o festival terá novas receitas desenvolvidas pelas queijarias participantes e mudanças no cardápio da cozinha oficial. Entre os lançamentos estão o pernil suíno assado em cubos, a pizza de bacon, a cuca de goiaba com requeijão e o bolinho de queijo com orégano. Também retorna ao cardápio a pizza, ao lado de opções já tradicionais, como galeto, pastel de queijo, polenta frita, espetinho de queijo coalho e frango e churros recheados com doce de leite.

Outra novidade é a oferta de espumante nature exclusivo no mezanino e de vinho desalcoolizado disponível para o público. O ingresso continua dando direito ao consumo liberado de comidas e bebidas, além de uma taça personalizada e um garfinho.

FestiQueijo de 2025 recebeu cerca de 34 mil visitantes. William Cabral/Off Photo / Divulgação

A edição de 2026 também marca os 50 anos das comemorações que deram origem ao evento, desde a Festa do Leite e a Felatte até a consolidação do FestiQueijo. Neste ano, o festival ainda homenageia os 50 anos da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF).

Para o vice-presidente da Indústria da Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI), Gustavo Luiz Brandelli, o evento movimenta diferentes setores da economia local:

— O grande propósito do FestiQueijo é essa união. Isso fez a festa ganhar outra estrutura e movimentar toda a cidade.

A corte também projeta grande participação do público. A Senhorita FestiQueijo, Lailla Maysa Teixeira, afirma que a expectativa é receber um número recorde de visitantes. A dama de companhia Bruna Ceratto ressalta o envolvimento da comunidade na organização do festival:

— Sabemos de todo o trabalho realizado desde o ano passado e do número de pessoas envolvidas. É motivo de orgulho fazer parte dessa história e viver o FestiQueijo na sua essência.

O FestiQueijo será realizado em dois turnos às sextas-feiras, das 12h às 16h e das 17h às 23h, e aos sábados, das 10h às 16h e das 17h às 23h. Aos domingos, haverá turno único, das 11h às 16h.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e custam entre R$ 170 e R$ 390, conforme o dia, turno e setor. Crianças de três a oito anos pagam R$ 75, e de nove a 12 anos, R$ 130.

Confira a programação do primeiro fim de semana

Sexta (26)

Turno 01

12h - Junior Mineiro (popular)

14h - Beto e Tobias (popular)

Turno 02

17h - Queens of Soul (pop rock)

19h - Samba de Moça (pagode)

21h - Luiza Barbosa (popular)

Sábado (27)

Turno 01

10h30min - Banda Sextaneja (sertanejo)

12h30min - Ragazzi Dei Monti (italiana)

14h30min - Porto do Som (popular)

Turno 02

17h - Donato DJ

19h - Banda Disco Groove (pop rock)

21h - Banda Pandora (pop rock)

Domingo (28)

Turno Único

11h30min - Grupo Sogni D´Italia (italiana)

13h45min - Tchê Guri (gaúcha)

Programação de eventos paralelos

14ª Olimpíada Colonial do FestiQueijo

Quando: 28 de junho

2ª Meia Maratona, 11ª Rústica e Minirrústica SESC - FestiQueijo

Quando: 5 de julho

5 de julho Inscrições: Meia Maratona, no link; Rústica, no link; e Minirrústica, no link.

XIII Rally dos Vinhedos

Quando: 11 de julho

9º Pedal do FestiQueijo

Quando: 11 de julho

11 de julho Inscrições: no link.

15º Torneio de Futsal Feminino do FestiQueijo