Com novas receitas e espaços, FestiQueijo espera receber mais de 30 mil visitantes em Carlos Barbosa

O FestiQueijo chega na 34ª edição com novidades na gastronomia, novos espaços de convivência e a expectativa de receber um público semelhante ou superior ao do ano passado, quando 34 mil pessoas passaram pelo Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa.
O festival ocorre entre os dias 26 de junho e 26 de julho, reunindo 19 expositores, 65 apresentações musicais e mais de 50 tipos de queijo.
Mais de 17 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, o que representa mais de 50% do total colocado à venda.
A principal novidade desta edição é a ampliação da experiência para além do espaço tradicional do festival. A Rua Coberta passa a abrigar a Piazza FestiQueijo, área gratuita com gastronomia, bebidas e 24 apresentações musicais, enquanto o pavilhão da Tramontina recebe o Mercato FestiQueijo, feira reformulada com 26 expositores de cerca de 15 segmentos.
— O grande diferencial deste ano é levar o FestiQueijo para fora. Queremos entregar uma experiência cada vez melhor para quem visita o festival — afirma o presidente do 34º FestiQueijo, Francisco Guazzelli.
Na gastronomia, o festival terá novas receitas desenvolvidas pelas queijarias participantes e mudanças no cardápio da cozinha oficial. Entre os lançamentos estão o pernil suíno assado em cubos, a pizza de bacon, a cuca de goiaba com requeijão e o bolinho de queijo com orégano. Também retorna ao cardápio a pizza, ao lado de opções já tradicionais, como galeto, pastel de queijo, polenta frita, espetinho de queijo coalho e frango e churros recheados com doce de leite.
Outra novidade é a oferta de espumante nature exclusivo no mezanino e de vinho desalcoolizado disponível para o público. O ingresso continua dando direito ao consumo liberado de comidas e bebidas, além de uma taça personalizada e um garfinho.
A edição de 2026 também marca os 50 anos das comemorações que deram origem ao evento, desde a Festa do Leite e a Felatte até a consolidação do FestiQueijo. Neste ano, o festival ainda homenageia os 50 anos da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF).
Para o vice-presidente da Indústria da Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI), Gustavo Luiz Brandelli, o evento movimenta diferentes setores da economia local:
— O grande propósito do FestiQueijo é essa união. Isso fez a festa ganhar outra estrutura e movimentar toda a cidade.
A corte também projeta grande participação do público. A Senhorita FestiQueijo, Lailla Maysa Teixeira, afirma que a expectativa é receber um número recorde de visitantes. A dama de companhia Bruna Ceratto ressalta o envolvimento da comunidade na organização do festival:
— Sabemos de todo o trabalho realizado desde o ano passado e do número de pessoas envolvidas. É motivo de orgulho fazer parte dessa história e viver o FestiQueijo na sua essência.
O FestiQueijo será realizado em dois turnos às sextas-feiras, das 12h às 16h e das 17h às 23h, e aos sábados, das 10h às 16h e das 17h às 23h. Aos domingos, haverá turno único, das 11h às 16h.
Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e custam entre R$ 170 e R$ 390, conforme o dia, turno e setor. Crianças de três a oito anos pagam R$ 75, e de nove a 12 anos, R$ 130.
Confira a programação do primeiro fim de semana
Sexta (26)
Turno 01
- 12h - Junior Mineiro (popular)
- 14h - Beto e Tobias (popular)
Turno 02
- 17h - Queens of Soul (pop rock)
- 19h - Samba de Moça (pagode)
- 21h - Luiza Barbosa (popular)
Sábado (27)
Turno 01
- 10h30min - Banda Sextaneja (sertanejo)
- 12h30min - Ragazzi Dei Monti (italiana)
- 14h30min - Porto do Som (popular)
Turno 02
- 17h - Donato DJ
- 19h - Banda Disco Groove (pop rock)
- 21h - Banda Pandora (pop rock)
Domingo (28)
Turno Único
- 11h30min - Grupo Sogni D´Italia (italiana)
- 13h45min - Tchê Guri (gaúcha)
Programação de eventos paralelos
14ª Olimpíada Colonial do FestiQueijo
- Quando: 28 de junho
2ª Meia Maratona, 11ª Rústica e Minirrústica SESC - FestiQueijo
XIII Rally dos Vinhedos
- Quando: 11 de julho
9º Pedal do FestiQueijo
- Quando: 11 de julho
- Inscrições: no link.
15º Torneio de Futsal Feminino do FestiQueijo
- Quando: 19 de julho