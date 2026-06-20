Geral

34ª edição
Notícia

Com novas receitas e espaços, FestiQueijo espera receber mais de 30 mil visitantes em Carlos Barbosa

Festival ocorre de 26 de junho a 26 de julho e terá 65 shows, 19 expositores e mais de 50 tipos de queijo; metade dos ingressos já foram vendidos

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS