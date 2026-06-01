Geral

Na Fundaparque
Notícia

Com mais de 500 expositores, ExpoBento e Fenavinho se iniciam nesta quinta-feira

Ingressos antecipados podem ser adquiridos até quarta com valor especial. Marcos e Belutti são a principal atração musical

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS