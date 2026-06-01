Com mais de 500 expositores, ExpoBento e Fenavinho se iniciam nesta quinta-feira

Para a edição deste ano, o tema é Brinde cada Encontro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Bento Gonçalves recebe a 34ª ExpoBento e a 21ª Fenavinho a partir desta quinta-feira (4), eventos que ocorrem de forma simultânea na Fundaparque, e que seguirão até o dia 14. Até esta quarta (3), é possível adquirir os ingressos de forma antecipada a R$ 10 — depois eles passam a custar R$ 15 para dias de semana e R$ 22 para os finais de semana e feriados.

Para a edição deste ano, o tema é Brinde cada Encontro e as feiras terão mais de 500 marcas expositoras pelos corredores com ofertas de produtos e serviços. Com caráter segmentado, estarão presentes mais de 50 agroindústrias, além de empresas de inovação e tecnologia, casa e decoração, imóveis e automóveis, vestuário, entre outros.

Jonatas Ferrari, diretor geral da ExpoBento, explica que a projeção para este ano é superar os números de 2025, ou seja, bater os 280 mil visitantes e ultrapassar os R$ 60 milhões em negócios.

— É uma feira segmentada, temos indústria e comércio, muitos produtos. Dizemos que é possível comprar roupa, carro e casa na ExpoBento — afirma Ferrari.

A ExpoBento também terá opções temáticas ao longo do evento. Em clima de futebol, receberá mais uma vez o Campeonato de Fifa — tradicional jogo de videogame —, no próximo sábado (6), atração imperdível para os gamers. E a Copa do Mundo será destaque com a transmissão da estreia da Seleção Brasileira no jogo contra o Marrocos, no dia 13.

No domingo (7), o palco da feira recebe um desfile, com uma amostra de tudo que é possível encontrar à venda com os expositores. No dia 9 será a vez de mais uma edição do Desfile Pet também.

Fenavinho com escolha de soberanas

Pelo quinto ano consecutivo, a ExpoBento ocorre de forma conjunta com a Festa Nacional do Vinho (Fenavinho). Durante os 11 dias de festa, o espaço da Fenavinho reunirá vinícolas, gastronomia tradicional, apresentações temáticas, a animação do Bodegão, que simula uma venda de produtos da época dos imigrantes, os masterclasses de vinho e uma série de atrações.

— O visitante vai poder encontrar muita gastronomia, os melhores vinhos de Bento Gonçalves estarão lá, e muitos shows no nosso palco central — resume Ana Possamai, coordenadora da festa.

Desde a retomada da Fenavinho, em 2019, a corte atua em duas edições da festa. Dessa forma, assim como no ano passado, a imperatriz é Laura Strozak, acompanhada das damas de honra Yasmin Barbacovi e Graziele Miszevski. Um novo trio será conhecido durante a edição deste ano. Ao todo, 11 candidatas que disputarão o título. A escolha pelo dia 8, segundo a coordenadora da Fenavinho, foi em razão de ser o único dia com entrada gratuita ao evento, e para que as candidatas possam levar mais torcedores.

Atrações para todos

Em três palcos serão mais de 90 atrações na ExpoBento. O show da dupla sertaneja Marcos & Belutti será uma das grandes atrações do primeiro dia, no Pavilhão E. Os ingressos são comercializados de forma independente aos tickets de acesso à feira, com valor a partir de R$ 30. Os bilhetes podem ser adquiridos clicando aqui.

E também terão atrações já inclusas no ingresso dos eventos. Na abertura da feira, no dia 4, a principal atração será o grupo argentino Star Beatles e a música regional d’Os Gaudérios. Na sequência, o palco recebe Pedro Ernesto Denardin e o grupo Tchê Barbaridade no dia 5. O primeiro final de semana será marcado, ainda, pelas apresentações de Ruan Victor e Nicole Carrion, no dia 6, e pelo Projeto Taureando, no dia 7. A agenda segue com o humor do Guri de Uruguaiana e o baile da Banda San Marino no dia 9 de junho.

Já no dia 10 uma novidade, a realização da noite gospel com a presença de Nani Azevedo, conhecido no cenário nacional. O Musical JM se apresenta na véspera do Dia dos Namorados, dia 11. A celebração do dia 12 de junho fica sob o comando da Banda Brilha Som. No dia 13, as atrações são a banda Ultramen e a dupla Vitor Henrique e Gabriel, encerrando o evento no dia 14 com o Quarteto Coração de Potro.

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