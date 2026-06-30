Com ingressos à venda, Let's Marketing ocorre em setembro, em Caxias, e debate o papel da tecnologia e das pessoas na construção de marcas

Com o avanço da inteligência artificial, um questionamento sempre surge: qual será o nosso papel no futuro? Essa dúvida vai guiar o Let's Marketing 2026, que ocorre no dia 16 de setembro, das 10h às 18h, na CIC Caxias. Os ingressos já estão à venda pelo link com valores a partir de R$ 250.
Com o tema Cronicamente Humano, a edição deste ano busca refletir sobre o equilíbrio entre inteligência tecnológica e humana. Na programação, mais de 20 palestrantes devem se dividir em cinco palcos simultâneos.
Estão confirmados, até o momento, César Urnhani, piloto de testes, comunicador e especialista em segurança viária, e Miguel Lannes Fernandes, escritor, professor e primeiro Chief AI Officer do Brasil do Grupo Exame.
Nesta edição, o evento criado para aproximar empresários, lideranças e profissionais e estudantes das tendências do mercado, tem expectativa de atrair cerca de mil participantes.
Mais informações pelo (54) 3218-8068 ou rp@cic-caxias.com.br.
Serviço:
- O que: Let's Marketing 2026 - "Cronicamente Humano"
- Quando: 16 de setembro (quarta-feira), das 10h às 18h
- Onde: CIC Caxias (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Caxias do Sul)
- Quanto: a partir de R$ 250; ingressos disponíveis pelo link.