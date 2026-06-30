Com ingressos à venda, Let's Marketing ocorre em setembro, em Caxias, e debate o papel da tecnologia e das pessoas na construção de marcas

O tema deste ano do Let's Marketing é "Cronicamente Humano". Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o avanço da inteligência artificial, um questionamento sempre surge: qual será o nosso papel no futuro? Essa dúvida vai guiar o Let's Marketing 2026, que ocorre no dia 16 de setembro, das 10h às 18h, na CIC Caxias. Os ingressos já estão à venda pelo link com valores a partir de R$ 250.

Com o tema Cronicamente Humano, a edição deste ano busca refletir sobre o equilíbrio entre inteligência tecnológica e humana. Na programação, mais de 20 palestrantes devem se dividir em cinco palcos simultâneos.

Estão confirmados, até o momento, César Urnhani, piloto de testes, comunicador e especialista em segurança viária, e Miguel Lannes Fernandes, escritor, professor e primeiro Chief AI Officer do Brasil do Grupo Exame.

Nesta edição, o evento criado para aproximar empresários, lideranças e profissionais e estudantes das tendências do mercado, tem expectativa de atrair cerca de mil participantes.

Mais informações pelo (54) 3218-8068 ou rp@cic-caxias.com.br.

Serviço:

O que: Let's Marketing 2026 - "Cronicamente Humano"

Let's Marketing 2026 - "Cronicamente Humano" Quando: 16 de setembro (quarta-feira), das 10h às 18h

16 de setembro (quarta-feira), das 10h às 18h Onde: CIC Caxias (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Caxias do Sul)

CIC Caxias (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Caxias do Sul) Quanto: a partir de R$ 250; ingressos disponíveis pelo link.



