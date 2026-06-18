Com expectativa de movimentar R$ 6 milhões, Feira de Inverno de Flores da Cunha se inicia neste sábado

A 37ª Feira de Inverno de Flores da Cunha se inicia neste sábado (20) com a expectativa de movimentar até R$ 6 milhões em negócios ao longo dos três finais de semana de programação. A estimativa é da organização do evento, que também projeta receber entre 30 mil e 35 mil visitantes até o encerramento, no dia 5 de julho. Realizada nos pavilhões do Parque da Vindima, a feira terá mais de 80 expositores, além de atrações culturais, gastronômicas e musicais, com entrada, estacionamento e gratuitos.
A abertura oficial ocorre às 10h deste sábado. A feira será realizada sempre aos sábados e domingos.
O evento tem como proposta reunir compras, gastronomia e entretenimento. Mais de 80 empresas participam da edição deste ano, sendo cerca de 40% voltadas ao setor de malhas e confecções, principal destaque da feira, com produtos comercializados diretamente pelas fábricas.
Além de casacos, malhas, jaquetas, cobertores, pijamas, calçados e outros artigos para o inverno, os visitantes encontrarão joias, móveis, cosméticos, artesanato, produtos coloniais, vinhos, licores, suco de uva, flores, colchões e motos elétricas.
Segundo o diretor da Terra do Galo Positiva, empresa organizadora da feira, Ricardo "Bacana" Vignatti, esse perfil diversificado ajuda a manter a Feira de Inverno como uma referência regional:
— A feira está montada justamente em cima de compras, diversão e gastronomia. É um evento que acontece desde 1990, movimenta pessoas, emprego e renda e também fortalece o turismo, porque quem visita a feira acaba conhecendo os atrativos de Flores da Cunha.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Inovação de Flores da Cunha, Tiago Centenaro Mignoni, ressalta que a feira impulsiona a economia local e regional. Segundo ele, o evento oferece um ambiente para toda a família e, ao mesmo tempo, proporciona a compra de produtos com preços direto de fábrica, especialmente no segmento de vestuário.
Além das oportunidades de compras, a Feira de Inverno contará com ampla praça de alimentação, reunindo pratos típicos da culinária italiana, como pastel de polenta, nhoque de polenta, pães, grostoli frito na hora, lanches e produtos coloniais.
A programação cultural terá shows para diferentes públicos, com apresentações da Banda Rosas, Musical JM, Gabriel Expresso, Destaque Nacional, Banda Mercosul e Portal da Serra.
O evento também oferece atrações voltadas às crianças, como Festival Infantil com personagens, brinquedos infláveis, show de mágica, espaço para troca de figurinhas e atividades com o mascote Galito, que neste ano aparece como personagem do gênio da lâmpada, trazendo o lema Desejo das Boas Compras.
Confira a programação completa
Sábado (20)
- 10h – Abertura Oficial
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 14h – Palco Multishow com telão
- Espaço para troca de figurinhas
- Acústico
- 19h – Fechamento do Parque
Domingo (21)
- 10h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 14h – Shows com: Banda Rosas, Musical JM e Gabriel Expresso
- 19h – Fechamento do Parque
Sábado (27)
- 10h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 14h – Palco Multishow com telão
- 14h30min – Festival Infantil
- 19h – Fechamento do Parque
Domingo (28)
- 10h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 14h – Shows com: Destaque Nacional e Banda Mercosul
- 19h – Fechamento do Parque
Sábado, 4 de julho
- 10h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 14h – Palco Multishow com telão
- 14h – Desfile de Fantasias do Galito
- 16h – Espetáculo Mágica Kadabra
- 19h – Fechamento do Parque
Domingo, 5 de julho
- 10h – Abertura do Parque
- 12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais
- 13h30min – Shows com: Jardel Pereira, JJSV, Portal da Serra
- 16h – Protocolo de encerramento
- 19h – Encerramento da Feira
Programe-se
- O quê: 37ª Feira de Inverno de Flores da Cunha
- Quando: 20 de junho a 5 de julho, aos sábados e domingos, das 10h às 19h
- Onde: Parque da Vindima Eloy Kunz (Av. Vindima, 1.000), em Flores da Cunha
- Quanto: entrada, estacionamento e shows gratuitos.