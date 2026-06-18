Com expectativa de movimentar R$ 6 milhões, Feira de Inverno de Flores da Cunha se inicia neste sábado

Evento também proporciona atividades com o mascote Galito. Arquivo Terra do Galo Positiva / Divulgação

A 37ª Feira de Inverno de Flores da Cunha se inicia neste sábado (20) com a expectativa de movimentar até R$ 6 milhões em negócios ao longo dos três finais de semana de programação. A estimativa é da organização do evento, que também projeta receber entre 30 mil e 35 mil visitantes até o encerramento, no dia 5 de julho. Realizada nos pavilhões do Parque da Vindima, a feira terá mais de 80 expositores, além de atrações culturais, gastronômicas e musicais, com entrada, estacionamento e gratuitos.

A abertura oficial ocorre às 10h deste sábado. A feira será realizada sempre aos sábados e domingos.

O evento tem como proposta reunir compras, gastronomia e entretenimento. Mais de 80 empresas participam da edição deste ano, sendo cerca de 40% voltadas ao setor de malhas e confecções, principal destaque da feira, com produtos comercializados diretamente pelas fábricas.

Além de casacos, malhas, jaquetas, cobertores, pijamas, calçados e outros artigos para o inverno, os visitantes encontrarão joias, móveis, cosméticos, artesanato, produtos coloniais, vinhos, licores, suco de uva, flores, colchões e motos elétricas.

Segundo o diretor da Terra do Galo Positiva, empresa organizadora da feira, Ricardo "Bacana" Vignatti, esse perfil diversificado ajuda a manter a Feira de Inverno como uma referência regional:

— A feira está montada justamente em cima de compras, diversão e gastronomia. É um evento que acontece desde 1990, movimenta pessoas, emprego e renda e também fortalece o turismo, porque quem visita a feira acaba conhecendo os atrativos de Flores da Cunha.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Inovação de Flores da Cunha, Tiago Centenaro Mignoni, ressalta que a feira impulsiona a economia local e regional. Segundo ele, o evento oferece um ambiente para toda a família e, ao mesmo tempo, proporciona a compra de produtos com preços direto de fábrica, especialmente no segmento de vestuário.

Além das oportunidades de compras, a Feira de Inverno contará com ampla praça de alimentação, reunindo pratos típicos da culinária italiana, como pastel de polenta, nhoque de polenta, pães, grostoli frito na hora, lanches e produtos coloniais.

A programação cultural terá shows para diferentes públicos, com apresentações da Banda Rosas, Musical JM, Gabriel Expresso, Destaque Nacional, Banda Mercosul e Portal da Serra.

O evento também oferece atrações voltadas às crianças, como Festival Infantil com personagens, brinquedos infláveis, show de mágica, espaço para troca de figurinhas e atividades com o mascote Galito, que neste ano aparece como personagem do gênio da lâmpada, trazendo o lema Desejo das Boas Compras.

Confira a programação completa

Sábado (20)

10h – Abertura Oficial

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

14h – Palco Multishow com telão

Espaço para troca de figurinhas

Acústico

19h – Fechamento do Parque

Domingo (21)

10h – Abertura do Parque

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

14h – Shows com: Banda Rosas, Musical JM e Gabriel Expresso

19h – Fechamento do Parque

Sábado (27)

10h – Abertura do Parque

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

14h – Palco Multishow com telão

14h30min – Festival Infantil

19h – Fechamento do Parque

Domingo (28)

10h – Abertura do Parque

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

14h – Shows com: Destaque Nacional e Banda Mercosul

19h – Fechamento do Parque

Sábado, 4 de julho

10h – Abertura do Parque

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

14h – Palco Multishow com telão

14h – Desfile de Fantasias do Galito

16h – Espetáculo Mágica Kadabra

19h – Fechamento do Parque

Domingo, 5 de julho

10h – Abertura do Parque

12h – Almoço | Restaurante | Praça de Alimentação | Casinhas coloniais

13h30min – Shows com: Jardel Pereira, JJSV, Portal da Serra

16h – Protocolo de encerramento

19h – Encerramento da Feira

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