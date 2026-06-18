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37ª edição
Notícia

Com expectativa de movimentar R$ 6 milhões, Feira de Inverno de Flores da Cunha se inicia neste sábado

Evento reúne mais de 80 expositores, tem entrada, estacionamento e shows gratuitos, e segue até 5 de julho, sempre aos finais de semana

Pablo Ribeiro

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