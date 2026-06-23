Com cinco mortes por doenças respiratórias em 2026, Caxias do Sul ainda registra baixos índices de vacinação contra a gripe 

Caxias do Sul ainda está com baixos índices de vacinação contra a Influenza. Atualmente, somente 45.111 idosos (49,12% dos 91.843) e 10.083 crianças (36,38% das 27.715) foram imunizadas. O total dos grupos prioritários, que também envolvem profissionais de várias áreas, é de 56.892 (46,19%), sendo que a meta é vacinar pelo menos 90% das 123.163 pessoas do público-alvo. Da população em geral, 19.717 já receberam a dose.
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a importância da vacinação devido à falta de leitos nos hospitais, que já registraram 92 hospitalizações pela síndrome, além de cinco mortes neste ano.
— Os números não são ideais, então voltamos a apelar para que todos busquem a vacinação, principalmente crianças e idosos, grupos mais suscetíveis. Entramos no inverno, e a tendência será cada vez menos ofertas de leitos que, aliás, estão esgotados. As pessoas precisam se conscientizar porque vacina no braço significa mais saúde e prevenção de doenças — destacou o titular da pasta, Rafael Bueno.
Onde buscar a vacina
Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do município estão realizando a vacinação. Durante a semana, cinco postinhos trabalham em horário estendido (Cruzeiro, Esplanada, Eldorado, Desvio Rizzo e Cinquentenário). Além disso, também estão sendo realizadas as aplicações das demais vacinas de rotina, com atendimento até as 19h.