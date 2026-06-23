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Com cinco mortes por doenças respiratórias em 2026, Caxias do Sul ainda registra baixos índices de vacinação contra a gripe 

Entre os idosos, somente 45 mil dos 91 mil foram imunizados. Além disso, apenas 10 mil das 27 mil crianças do público-alvo receberam as doses. Secretaria Municipal da Saúde alerta para a importância da vacinação

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