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Tudo junto no container 
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Com 500 toneladas de lixo geradas por dia e aterro lotado, Caxias do Sul enfrenta desafios na separação correta de resíduos

Prefeitura sinalizou que as obras para ampliar espaço do Central de Tratamento de Resíduos Rincão das Flores já estão acontecendo. Contudo, aumento de 100 toneladas na geração de resíduos acende o alerta sobre capacidade de destinação e a eficiência da reciclagem no município

Tamires Piccoli

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