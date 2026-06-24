Com -3,2ºC, Vacaria registra a menor temperatura da Serra nesta quarta-feira

Em São José dos Ausentes, a temperatura mínima foi de -2,8ºC. Milena Velho Amaral / Divulgação

A Serra voltou a registrar temperaturas negativas na manhã desta quarta-feira (24), em mais um dia marcado pela atuação de uma intensa massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul. O menor registro da região foi em Vacaria, onde os termômetros chegaram a -3,2ºC. Em São José dos Ausentes, a temperatura mínima foi de -2,8ºC.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), outros municípios da Serra também tiveram marcas abaixo de 0ºC.

Em Bom Jesus, os termômetros marcaram -2,2ºC. São Francisco de Paula registrou -1,5ºC. Pinhal da Serra marcou -1,4°C, enquanto Caxias do Sul teve mínima de -1ºC.

Também houve registro de temperaturas negativas em Canela e Flores da Cunha, onde a mínima chegou a -0,3ºC.

Segundo a Climatempo, 24 cidades registaram temperatura negativa no Rio Grande do Sul nesta quarta, o maior número de 2026 até o momento.

Geada foi registrada na Linha Palmeiro, em Farroupilha. Tríssia Ordovás Sartori / Agencia RBS

O frio intenso favoreceu a formação de geada em diversos pontos da região, especialmente nos Campos de Cima da Serra.

Segundo a Climatempo, a quarta-feira segue com tempo firme em praticamente todo o Estado. Na Serra, o sol aparece entre poucas nuvens, mas as temperaturas permanecem baixas durante todo o dia. Em Caxias do Sul, a máxima não deve ultrapassar os 8ºC, mantendo a sensação de frio mesmo durante a tarde.

Frio intenso deve persistir até o fim da semana

A quinta-feira (25) ainda será marcada pelo frio rigoroso na Serra. Conforme a Climatempo, o amanhecer deverá ter temperaturas negativas nos Campos de Cima da Serra e formação de geada de moderada a forte intensidade.

Apesar da presença do sol ao longo do dia, as temperaturas seguirão baixas. Em Caxias do Sul, a previsão indica mínima de 1ºC e máxima de 11ºC. Já em São José dos Ausentes, os termômetros devem variar entre -1ºC e 9ºC.

Na sexta-feira (26), o frio continua predominando nas primeiras horas do dia, com geada ampla nos Campos de Cima da Serra. A tarde terá elevação gradual das temperaturas devido ao predomínio do sol, mas a sensação seguirá típica do inverno gaúcho. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 2ºC e máxima de 14ºC.