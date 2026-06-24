Geral

Frio de renguear cusco
Notícia

Com -3,2ºC, Vacaria registra a menor temperatura da Serra nesta quarta-feira

Massa de ar polar mantém o frio intenso na região, provoca geada em diversos municípios e deve seguir influenciando o tempo ao longo dos próximos dias

Pablo Ribeiro

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