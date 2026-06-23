Colégio de Veranópolis garante melhor nota do país na redação do Enem 2025

Biblioteca do Colégio Regina Coeli, de Veranópolis. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Colégio Regina Coeli, de Veranópolis, figura no primeiro lugar no quesito redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). A instituição privada da Serra obteve 932,5 pontos, garantindo a maior nota média dos estudantes no país. Na segunda posição ficou o Colégio Marília Mattos, do Rio de Janeiro, com 932.

A pontuação integra os microdados do Enem 2025, divulgados na última segunda-feira (22) no site do governo federal. No Estado, a instituição obteve a segunda colocação geral, com nota média na prova do ano passado de 717 pontos.

— Foi até uma surpresa, porque estávamos batendo na trave. Por três anos, ficamos em segundo lugar (na redação). É difícil, são detalhes nesse somatório e, cada vez mais, percebemos que a correção da redação está mais exigente — comenta a coordenadora pedagógica do colégio, Eliana Festa.

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A coordenadora aponta que o primeiro lugar é resultado de um trabalho construído ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

— Lá na terceira série do Fundamental já destinamos uma hora semanal para a produção textual. No Ensino Médio, temos duas horas de redação semanal na grade curricular. E, no segundo e terceiro anos, ainda temos uma oficina de produção textual em que eles conversam individualmente com a professora — enfatiza Eliana.

A diretora Alinne Boito lembra que o incentivo à leitura é outro ponto primordial para que os alunos tenham uma escrita de excelência.

— É um trabalho iniciado no berçário para que cheguem no fim dos estudos lapidados, da maneira como tem que ser. Nos enche de orgulho saber que depois, na universidade e formados, são profissionais que escrevem muito bem.

Atualmente, o Colégio Regina Coeli atende a 530 alunos da Educação Infantil até o terceiro ano do Ensino Médio.