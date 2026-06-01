Codeca abre seleção para coletor e auxiliar de limpeza em escola; saiba como participar  

Estão abertas inscrições para dois processos seletivos simplificados da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). As matrículas são cadastro reserva e contratação temporária de coletor e auxiliar de limpeza de escola em Criúva. As contratações serão realizadas por seis meses, podendo ser prorrogadas por igual período.

As inscrições para o processo seletivo de coletores podem ser realizadas até o dia 19 de junho. Para isso, os candidatos precisam entregar o formulário de inscrição e documento de identificação com foto. A escolaridade exigida é ensino fundamental incompleto (3ª série) e a carga horária de 36 horas semanais. O salário básico é de R$ 3.511,07.

Para esta seleção, em específico, serão realizadas provas de esforço físico em caráter classificatório e eliminatório. Os testes acontecerão no dia 27 de junho, em local a ser definido.

Na data, os candidatos deverão estão com roupas adequadas para atividades físicas, bem como documento de identidade e atestado médico expedido com data posterior a 31 de maio de 2026.

O processo seletivo para auxiliar de limpeza em escola, para o distrito de Criúva, tem inscrições abertas até 15 de junho. Para este cargo é possível fazer o cadastro na EMEF Aristides Rech. A escola fica na Estrada Municipal Professora Noêmia Therezinha Padilha Savick, 220, em Criúva. A escolaridade é exigida é ensino fundamental incompleto (5ª série), com carga horária de 22h semanais e salário de R$ 882,95.

Os cadastros são gratuitos e podem ser realizados na sede da empresa das 9h às 11h30min e das 13h30min às 16h. A Codeca atende de segunda a sexta-feira na RSC-453, número 31.382, no bairro Centenário.

Os editais dos processos seletivos podem ser acessados no site oficial da Codeca, na aba "Processos Seletivos".