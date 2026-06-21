Chuva retorna na segunda-feira e semana será marcada pelo frio na Serra

Um novo sistema de baixa pressão associado a uma corrente de ar instável favorece a formação de áreas de instabilidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Chegou o inverno. A estação mais fria do ano começou, oficialmente, na manhã deste domingo (21), mas as temperaturas baixas já eram percebidas há alguns dias pelos moradores da Serra. Já na próxima semana, a região deverá registrar o retorno da chuva, e mais frio.

De acordo com a Climatempo, a segunda-feira (22) será marcada por uma mudança mais significativa nas condições meteorológicas do Rio Grande do Sul. Um novo sistema de baixa pressão associado a uma corrente de ar instável em altitude favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o Estado.

Na Serra, o céu ficará encoberto e haverá possibilidade de chuva em vários momentos desta segunda-feira. As pancadas pode ser moderadas, especialmente entre a madrugada e a manhã. O frio permanece intenso, com temperaturas baixas e sensação térmica reduzida devido à umidade e ao vento, a mínima prevista para Caxias do Sul será de 5ºC, enquanto em São José dos Ausentes será de 6ºC. As máximas não devem passar dos 11ºC.

A terça-feira (23) pode marcar o retorno do tempo firme, e na Serra será marcada por pelo frio mais rigoroso, com possibilidade de geada ampla ao amanhecer. O sol aparece durante o dia, mas as temperaturas permanecem baixas, mantendo a sensação de inverno típico em toda a região. Mínima de 2ºC nos Campos de Cima da Serra e máxima de 9ºC em Gramado, nas Hortênsias.