CEO da RBS palestra sobre o futuro da comunicação na CIC Caxias

CEO da RBS, Patrícia Fraga foi a palestrante convidada desta segunda-feira (15) da reunião-almoço da CIC Caxias. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Com mais de 25 anos de experiência na indústria da comunicação, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, foi a palestrante convidada desta segunda-feira (15) da reunião-almoço da CIC Caxias. Falando para uma plateia de empresários, autoridades e associados à entidade, ela apontou caminhos para que as empresas se destaquem diante de cenários em constante transformação.

Ao longo de sua trajetória, Patrícia acompanhou a evolução do setor e as mudanças no comportamento do consumidor e entendeu que antecipar-se às tendências é o caminho para marcas manterem relevância e perpetuidade. A partir da perspectiva do mercado da comunicação, a CEO da RBS compartilhou experiências que podem ser aplicadas em diferentes negócios, concluindo que as conexões humanas seguem sendo um diferencial para empresas que desejam construir relacionamentos duradouros com seus públicos.

— Nos próximos anos, vamos experimentar uma transformação tecnológica que impactará profundamente a forma como trabalhamos e desenvolvemos nossos produtos. Para acompanhar essas mudanças, precisamos de uma visão de inovação que vá além da tecnologia e alcance também a maneira como nossas empresas estão estruturadas. Porque a tecnologia avança, mas as pessoas, com suas histórias, identidades e realizações, seguirão sendo o foco de tudo o que produzimos — ressaltou.

A resposta para criar e fortalecer conexão, seja qual for o segmento da indústria, é manter o cliente no centro da estratégia. No caso de uma empresa de comunicação, significa levar informação de credibilidade e entretenimento onde o público estiver, no formato que ele desejar consumir, explorando diferentes territórios e gerando valor, identificação e pertencimento. Para ilustrar, citou movimentos da RBS que estão em sintonia com tendências como personalização de conteúdos, formação de comunidades de interesse, tomada de decisão baseada em dados, e o uso estruturado de ferramentas de inteligência artificial.

— O ponto de partida para colocar esse cliente no centro é conhecê-lo profundamente. E quanto mais a gente conseguir ter conhecimento desse consumidor mais a gente vai ser capaz de evoluir num modelo de jornadas personalizadas, atendendo às necessidades que ele tem. E dentro desse cenário, podemos acelerar esse caminho a partir de novos modelos de negócio, mais flexíveis, aproveitando as oportunidades da economia colaborativa e firmando novas parcerias — afirmou Patrícia.

Membro do Conselho de Gestão do Grupo RBS Beto Sirotsky durante a reunião-almoço da CIC Caxias. Júlio Soares / Divulgação

Patrícia Fraga esteve acompanhada do membro do Conselho de Gestão do Grupo RBS Beto Sirotsky, que fez uma saudação aos presentes ressaltando a conexão da empresa com a Serra — onde está situada a primeira emissora regional da RBS TV — e o momento atual da governança.

— A Serra é uma região muito importante para o Estado e para a RBS, e temos muito orgulho da nossa relação com a comunidade e com os parceiros que temos aqui. Com a reorganização societária concluída há dois anos, consolidamos um modelo de governança em que a família está muito próxima, contando, à frente da operação, com uma gestão liderada por executivos que construíram trajetórias sólidas dentro da empresa e que compartilham de nossos mesmos valores, a exemplo da nossa CEO, Patrícia Fraga — afirmou Beto Sirotsky, membro da terceira geração da família Sirotsky e do Conselho de Gestão da RBS.