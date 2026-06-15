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CEO da RBS palestra sobre o futuro da comunicação na CIC Caxias

Patrícia Fraga apontou tendências como comunidades de interesse, personalização e segmentação na reunião-almoço desta segunda-feira (15), que contou com a participação do membro do Conselho de Gestão da RBS Beto Sirotsky 

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