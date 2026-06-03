Centro de Saúde de Flores da Cunha terá vacinação contra a gripe neste sábado

O Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, de Flores da Cunha, ofertará a vacina contra a Influenza (gripe) neste sábado (6). O atendimento especial será das 8h ao meio-dia para toda a população acima dos seis meses de idade.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. Além da ação no sábado, a imunização segue disponível de segunda a sexta-feira no Centro de Saúde e nas demais Unidades Básicas de Saúde do município.

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