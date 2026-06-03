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Centro de Saúde de Flores da Cunha terá vacinação contra a gripe neste sábado

Atendimento será das 8h ao meio-dia para toda a população acima dos seis meses de idade. Até o momento, foram aplicadas 4,6 mil doses no município

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