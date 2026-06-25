Centro de Especialidades Odontológicas Regional será inaugurado na próxima semana em Caxias do Sul

Atendimento odontológico em Caxias do Sul. Gisele Nozari / Divulgação

Um novo espaço voltado para saúde bucal, com atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), será inaugurado na Universidade de Caxias do Sul (UCS) na próxima segunda-feira (29). Trata-se do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional, que conta com investimento da União e do Estado.

Contudo, uma data de início do serviço ao público ainda não foi anunciada.

O espaço será utilizado para atendimento de pacientes de Caxias do Sul e de outras 48 cidades da Serra que fazem parte 5ª Coordenadoria Regional da Saúde (5ª CRS). Serão oferecidas as especialidades de Endodontia, Periodontia, Estomatologia, Cirurgia Buco Maxilo Facial e Odontopediatria, com regulação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

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O investimento da União foi de R$ 120 mil para a implantação, além do custeio mensal de R$ 23 mil. Já o Estado fará o repasse de R$ 9 mil mensais para a manutenção dos serviços.

Conforme a assessoria da SMS, ainda não há um prazo para o início dos atendimentos, apesar da inauguração. Profissionais de outros municípios devem ainda ser capacitados para utilização do e-SUS, além de fluxos e protocolos.

Já de acordo com nota da UCS, os atendimentos serão realizados por acadêmicos do curso de Odontologia, com a supervisão dos professores na Clínica Odontológica.