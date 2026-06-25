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Atendimentos pelo SUS
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Centro de Especialidades Odontológicas Regional será inaugurado na próxima semana em Caxias do Sul

Ambiente funcionará na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Recursos para implantação e manutenção são da União e do Estado

Bruno Tomé

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