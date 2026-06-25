Celebração da deposição dos restos mortais de Aldo Locatelli na Igreja de São Pelegrino, em Caxias, deve ocorrer em agosto

Ulisses Castro / Agencia RBS

A Paróquia São Pelegrino confirmou para a próxima quarta-feira (1º/7) uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes da celebração de deposição das urnas cinerárias de Aldo Locatelli e de sua esposa, Maria Mercedes Biancheri Locatelli. O evento ocorrerá às 10h, na Igreja São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietá, em Caxias do Sul. A transferência dos restos mortais do casal para o templo foi anunciada com exclusividade pela colunista Juliana Bevilaqua em dezembro de 2025.

Na época, foi divulgado que a paróquia havia obtido a autorização da família e do bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, para transferir os restos mortais do casal, que estavam sepultados no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. A condição estabelecida pela família e pela Diocese era de que os restos de Aldo e Maria Mercedes permanecessem juntos.

As urnas cinerárias já se encontram na Igreja São Pelegrino e deverão ser depositadas em um espaço localizado na entrada do templo, próximo às portas de bronze. A celebração que marcará oficialmente o ato está prevista para agosto, e a programação será detalhada pela paróquia durante a coletiva.

Segundo a paróquia, a iniciativa representa um momento histórico para a comunidade. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (25), a instituição destacou o valor artístico, histórico e espiritual da homenagem, que reforça o legado deixado pelo pintor e sua família.

Responsável pelas pinturas que transformaram a Igreja São Pelegrino em uma das principais referências da arte sacra no país, Locatelli dedicou cerca de uma década à execução dos afrescos e demais obras presentes no templo. Em novembro de 2025, a igreja foi reconhecida pela Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT) como a "igreja mural mais deslumbrante da América Latina".

Conforme já havia antecipado o pároco, padre Oscar Roberto Chemello, a ideia de abrigar os restos mortais do artista em São Pelegrino é antiga e remonta a gestões anteriores da paróquia.