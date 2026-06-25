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Celebração da deposição dos restos mortais de Aldo Locatelli na Igreja de São Pelegrino, em Caxias, deve ocorrer em agosto

Paróquia apresentará na próxima quarta-feira a programação da homenagem que também lembrará Maria Mercedes Biancheri Locatelli, esposa do artista

Pablo Ribeiro

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