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Caxienses enfrentam o frio para celebrar os 136 anos da cidade neste sábado 

Evento foi realizado na Praça Dante Alighieri com distribuição de três mil bolos, apresentações musicais e campanha de vacinação

Renata Oliveira Silva

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