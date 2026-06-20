Caxienses enfrentam o frio para celebrar os 136 anos da cidade neste sábado 

Prefeito Adiló Didomenico, vice-prefeito Edson Néspolo e demais autoridades cantaram os parabéns para cidade durante o protocolo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Apesar das baixas temperaturas, os caxienses não deixaram de comparecer à Praça Dante Alighieri na tarde deste sábado (20) para celebrar o aniversário de 136 anos do município. O ápice do evento foi a distribuição dos três mil bolos de pote à população.

O tema da festividade deste ano foi “Caxias do Sul das Pessoas”. A proposta foi destacar quem faz a cidade acontecer diariamente, que são os moradores. Apesar das recentes polêmicas envolvendo as questões financeiras do município, o discurso do prefeito Adiló Didomenico foi voltado justamente para o povo que escolheu Caxias para viver.

— Neste sábado a gente tem mais que comemorar, festejar 136 anos de uma cidade próspera, acolhedora, um jovem município, que sempre acolheu a todos, continua acolhendo. Não baixa de 40 nacionalidades diferentes que chegam todo ano aqui em Caxias, fora as pessoas que vêm de outras cidades, como tivemos uma migração muito forte da questão do Vale do Taquari. Então essa é a Caxias que nós queremos comemorar — destacou Adiló.

Gislaine estava visitando a cidade e aproveitou o evento com o seu chimarrão. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A mensagem do prefeito também se refletiu no público presente na praça, formado em sua maioria por migrantes que aguardavam a distribuição do tradicional bolo. Ainda assim, visitantes aproveitaram a tarde para tomar chimarrão e prestigiar a festividade. Uma delas foi a moradora de Torres, Gislaine Brum Severo, de 58 anos, que visitava a família que reside no bairro Planalto.

— Eu ia voltar na sexta, mas fiquei sabendo do evento e preferi voltar no domingo. Gosto muito de Caxias, mesmo sendo uma cidade muito fria. Ela é muito bonita, com bastante coisa para fazer. Me sinto sempre muito bem-vinda — comentou Gislaine.

Neide saiu do bairro São Leopoldo para prestigiar o evento na praça. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A moradora do bairro São Leopoldo, Neide Possante, de 78 anos, já vive na cidade há mais de 50 anos e ficou sabendo do evento pelo Jornal do Almoço. Então decidiu assistir às apresentações da orquestra da Brigada Militar e da Oficina de Choro da Serra Gaúcha, além de, claro, provar o clássico bolo.

— Botei uma roupinha melhor e vim sozinha, aproveitar as apresentações e o bolinho. Estava tudo muito lindo — contou Neide.

A preparação do doce ficou de responsabilidade dos alunos do curso de confeitaria do Senac. Foram necessários 260 pacotes de mistura para bolo, 10kg de açúcar, 70 litros de leite, 1.650 ovos, 14kg de margarina, 250kg de doce de leite, 15kg de chocolate granulado e 60 litros de chantilly.

População também aproveitou para se vacinar

Com a realização da 4ª edição da Campanha Vacina Caxias na praça, os moradores também aproveitaram para se imunizar contra a Influenza (gripe), Covid-19 e atualizar a carteira de vacinação. O serviço estava sendo ofertado pela Secretaria da Saúde (SMS) e parceiros, como as unidades da Cruz Vermelha e do Sesc Saúde Preventiva, do Rotary Clube e da FSG.

A dona de casa, moradora do bairro Desvio Rizzo, Carla dos Passos, 43, levou a filha Ana Júlia Silva, 7, para fazer a vacina da gripe. Para ela, a ação no sábado facilitou o acesso.

— É melhor vir aqui do que enfrentar a fila no postinho. Sempre faço as vacinas, tanto as minhas quanto as dela, tudo certinho — contou a mãe.

A diretora de Vigilância em Saúde, Magda Teles, destacou que o movimento foi abaixo do esperado devido à chuva e ao frio, mas que conseguiram fazer uma boa ação.

— Vieram muitos pais com as crianças, e a maioria buscava a vacina contra a gripe. Pena que o tempo não colaborou, mas cada vacina feita é lucro — destacou.

Nas três edições anteriores do Vacina Caxias, 10.361 doses foram aplicadas, sendo a maioria contra a gripe Influenza 6.561 (63,3%). Até a publicação da reportagem, o número da ação deste sábado ainda não tinha sido divulgado.



