Caxias do Sul terá nova linha de ônibus a partir da próxima segunda; veja a rota

A linha irá passar por pontos de interesse público. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (22), uma nova linha do transporte coletivo começará a operar em Caxias do Sul, segundo a secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

A nova linha, L.109, irá operar com a frequência de 40 minutos, de segunda-feira a sábado, e passará próximo da rodoviária, do Fórum, do Bourbon Shopping San Pellegrino, da prefeitura, do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), da Upa Central e do Hospital Saúde.

O horário de atendimento será das 6h às 20h, com saída prevista da rodoviária. O ônibus passará pelas ruas Ernesto Alves, Vereador Mário Pezzi, Os Dezoito do Forte, Dr. Montaury, Dom José Baréa, Marcílio Dias, Avenida Independência, Tronca, Marechal Floriano e Coronel Flores.

Confira o trajeto de sete quilômetros:

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