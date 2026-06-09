Caxias do Sul tem mais de 180 vagas de emprego com salários de até R$ 4,6 mil

Agência FGTAS/Sine atende os candidatos na Rua Bento Gonçalves, próximo da Escola Presidente Vargas. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A agência FGTAS/Sine de Caxias do Sul tem, nesta terça-feira (9), 187 vagas de emprego. A unidade recebe candidatos a partir das 8h na Rua Bento Gonçalves, 1.901, próximo da escola Presidente Vargas, no Centro.

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A relação de cargos indica salários de até R$ 4,6 mil para farmacêutico e R$ 4,4 mil para instrutor de motoristas. Também há oportunidades para ajudante de obra, assistente de prevenção de perdas, educador infantil, pintor e torneiro mecânico, e exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os requisitos variam entre ensino fundamental a superior completo ou experiência na área.

Os cargos são atualizados diariamente neste link e presencialmente no Sine.