Caxias do Sul tem mais de 180 vagas de emprego com salários de até R$ 4,6 mil

A agência FGTAS/Sine de Caxias do Sul tem, nesta terça-feira (9), 187 vagas de emprego. A unidade recebe candidatos a partir das 8h na Rua Bento Gonçalves, 1.901, próximo da escola Presidente Vargas, no Centro.
A relação de cargos indica salários de até R$ 4,6 mil para farmacêutico e R$ 4,4 mil para instrutor de motoristas. Também há oportunidades para ajudante de obra, assistente de prevenção de perdas, educador infantil, pintor e torneiro mecânico, e exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os requisitos variam entre ensino fundamental a superior completo ou experiência na área.
Os cargos são atualizados diariamente neste link e presencialmente no Sine.
Ao analisar o painel de vagas, o candidato deve escolher aquela em que atende aos requisitos e anotar o código de sete dígitos descrito. Depois é só ir até a agência com documento de identidade. O atendimento ocorre entre 8h e 9h30min e entre 13h e 14h30min.