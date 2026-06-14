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Caxias do Sul lança plano para integrar rede de proteção e enfrentar violência contra idosos

Documento que será assinado nesta segunda-feira (15) estabelece protocolos entre segurança, saúde e assistência social, prevê capacitações contínuas e monitoramento de indicadores

Pablo Ribeiro

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