Caxias do Sul lança plano para integrar rede de proteção e enfrentar violência contra idosos

A ideia é que a rede também avalie as necessidades da vítima e os encaminhamentos necessários para assegurar proteção e qualidade de vida. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com o objetivo de organizar e integrar a rede de proteção à população idosa de Caxias do Sul, será realizada, nesta segunda-feira (15), a assinatura do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. O ato será às 15h30min, no salão nobre da prefeitura. Mais do que reunir ações já existentes, o documento pretende estabelecer um fluxo único de atendimento entre os órgãos envolvidos, definindo responsabilidades, procedimentos e formas de atuação desde a denúncia até o acompanhamento dos casos.

Segundo a assistente social da Coordenadoria da Pessoa Idosa Nicole Fidler, a principal novidade é a integração entre instituições que hoje já atuam no enfrentamento à violência, mas muitas vezes de forma independente.

— O que acontece hoje no trabalho da violência é que cada instituição faz uma parte do trabalho. Mas o plano municipal busca unir todas as especificidades de cada área para que a gente possa identificar quando tem uma lacuna. Hoje já tem os canais de denúncia instituídos, no âmbito da proteção, e já existe um cartório especializado em violência contra a pessoa idosa na cidade. O que esse plano vem inovar é justamente verificar como é o fluxo das informações, para que a pessoa não tenha um retrabalho de ficar muitas vezes contando a mesma história em vários locais — explica.

O plano detalha os diferentes tipos de violência contra a pessoa idosa, como física, psicológica, patrimonial, institucional e situações de desproteção social, por exemplo. Além disso, estabelece como deve ocorrer o encaminhamento das denúncias, quais órgãos devem ser acionados e como cada serviço atuará de acordo com sua competência.

Na prática, a proposta é garantir que o atendimento não fique restrito à responsabilização criminal dos autores da violência, segundo Nicole. A ideia é que a rede também avalie as necessidades da vítima e os encaminhamentos necessários para assegurar proteção e qualidade de vida.

— Quando a pessoa realiza um boletim de ocorrência por abandono, por exemplo, não basta só responsabilizar criminalmente aquela família. A gente tem que verificar o que vai ser feito com essa pessoa que está numa situação de desamparo. Além da responsabilização criminal, é preciso pensar na vida prática dessa pessoa idosa, se ela tem acesso à renda, quem está cuidando dela e quais serviços de saúde e assistência social serão acionados — ressalta.

Outro eixo previsto é a capacitação permanente das equipes que recebem notificações de violência, incluindo profissionais da assistência social, saúde, Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar.

— O plano prevê atualizações trimestrais para acompanhar a efetividade das ações. Também busca oferecer treinamento e diretrizes para os profissionais que recebem notificações, para que saibam exatamente como agir diante de situações de abandono ou outras formas de violência — diz Nicole.

O documento também aborda casos envolvendo Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), estabelecendo orientações para situações de irregularidades, fiscalizações e eventuais interdições.

Além disso, o município pretende utilizar os dados coletados a partir da implementação do plano para alimentar um futuro Diagnóstico e Observatório Municipal do Envelhecimento.

— A gente pretende integrar essas informações para monitorar como ocorre o fenômeno da violência na cidade, identificar regiões com maior concentração de casos e pensar políticas públicas específicas para esses locais — explica.

Mais denúncias e maior visibilidade

De acordo com Nicole, Caxias do Sul possui atualmente mais de 90 mil pessoas idosas. Dados repassados pelo cartório especializado apontam aumento nas notificações de violência. Ela ressalta, porém, que esse crescimento não significa necessariamente aumento dos casos.

— Muitas vezes a violência não está aumentando, ela está aparecendo. Quanto mais a gente divulga os canais de denúncia e as pessoas entendem que determinadas situações são violência, mais notificações acabam sendo registradas.

A principal orientação é utilizar o Disque 100, canal nacional que garante anonimato ao denunciante. Outra alternativa é registrar ocorrência diretamente no cartório especializado da pessoa idosa, que funciona junto à Central de Polícia, na Rua Irmão Miguel Dario, nº 1.061, no bairro Jardim América.

A Coordenadoria da Pessoa Idosa orienta que familiares, cuidadores e a própria população estejam atentos aos sinais de violência contra idosos. O chamado “violentômetro” apresenta situações que podem começar com atitudes aparentemente sutis, como piadas ofensivas, humilhações, chantagens e controle excessivo, evoluir para agressões físicas, intimidações e restrições de convivência social, e chegar a casos graves, como abandono, privação de cuidados médicos, violência sexual, lesões graves e até homicídio. A orientação é buscar ajuda e denunciar ao identificar qualquer um desses comportamentos, evitando que a violência se agrave.

Confira os principais canais de denúncias:

Brigada Militar - Telefone: 190

- Telefone: 190 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - Telefone: 192

- Telefone: 192 Disque 100 - a identidade de quem denuncia é preservada

- a identidade de quem denuncia é preservada Coordenadoria da Pessoa Idosa - Rua Alfredo Chaves, 1333, bairro Exposição. Telefone: (54) 3218-6000 - Ramal 7714

- Rua Alfredo Chaves, 1333, bairro Exposição. Telefone: (54) 3218-6000 - Ramal 7714 Conselho Municipal da Pessoa Idosa - Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo - Telefone/Whatsapp: (54) 3901-1253

- Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo - Telefone/Whatsapp: (54) 3901-1253 Cartório da Pessoa Idosa - Rua Irmão Miguel Dário, 1061, bairro Jardim América (junto à Central de Polícia Civil) - Telefones: (54) 3238-7716 e (54) 3238-7713

- Rua Irmão Miguel Dário, 1061, bairro Jardim América (junto à Central de Polícia Civil) - Telefones: (54) 3238-7716 e (54) 3238-7713 Defensoria Pública - Rua Tronca, 2383, bairro Rio Branco - Telefone: (54) 99242-5560

- Rua Tronca, 2383, bairro Rio Branco - Telefone: (54) 99242-5560 Ministério Público - Av. Independência, 2372, bairro Exposição - Telefone: (54) 3216-5300

Programação do Junho Violeta

A assinatura do plano integra a programação do Junho Violeta, campanha promovida pela prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Coordenadoria da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) e outras instituições.

Segunda-feira (15):

13h: sessão de cinema com exibição do filme Um Senhor Estagiário, no Centro de Cultura Ordovás. As inscrições prévias devem ser feitas pelo e-mail cmi@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3901-1521.

sessão de cinema com exibição do filme Um Senhor Estagiário, no Centro de Cultura Ordovás. As inscrições prévias devem ser feitas pelo e-mail cmi@caxias.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3901-1521. 15h30min: assinatura do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, no salão nobre da prefeitura.

Quarta-feira (17)

A partir das 14h, no plenário da Câmara Municipal: intervenção cultural Vozes Ativa, seguida de palestras sobre prevenção nutricional no envelhecimento (Apadev), golpes na aposentadoria (INSS) e audição e qualidade de vida (Escute Bem).

Sexta-feira (19)

8h30min: roda de conversa sobre fluxos de acesso a direitos, na Unidade Básica de Saúde Prisional.

14h: palestra "Reflexões sobre Prevenção de Quedas". Atividade aberta para grupos de convivência e comunidade mediante inscrição pelo e-mail adobler@sesc-rs.com.br ou WhatsApp (54) 99297-4313.

24 de junho