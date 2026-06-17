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Caxias do Sul já soma 11 casos de transporte clandestino de pessoas neste ano; saiba como se regularizar e denunciar

Em todo o ano passado, a Secretaria de Trânsito efetuou 22 autuações do tipo

Augusto Martins

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