Casa é atingida por incêndio no bairro Aparecida, em Antônio Prado

Duas equipes do Scab atuaram no combate ao fogo. Scab Antônio Prado / Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência de dois pavimentos na noite de sexta-feira (19), na Rua Celso Zacani, no bairro Aparecida, em Antônio Prado. O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) foi acionado por volta das 22h e, ao chegar ao local, constatou que o fogo se concentrava na parte superior do imóvel.

O combate às chamas priorizou que o incêndio se alastrasse para casas vizinhas. A operação contou com duas guarnições do Scab, que utilizaram as viaturas Auto Bomba Tanque e Auto Tanque, além do apoio do Pelotão de Bombeiros Militar.

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Após o controle do fogo, foram realizados os trabalhos de rescaldo e vistoria. A Brigada Militar também atuou no isolamento da área, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permaneceu em apoio durante a ocorrência.

A parte superior da residência teve danos materiais. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.







