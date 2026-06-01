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Trânsito
Notícia

Trânsito é liberado na BR-470, na Serra, após carga de caminhão cair em rodovia

Situação foi registrada por volta das 6h30min no km 227 da rodovia, em Garibaldi

Marcos Cardoso

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