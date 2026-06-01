Trânsito é liberado na BR-470, na Serra, após carga de caminhão cair em rodovia

A carga de um caminhão caiu do veículo na BR-470, em Garibaldi, no início da manhã desta segunda-feira (1°). O veículo pesado saía da RS-453 e, ao acessar a rodovia federal, no km 227, parte da carga, blocos de estrutura, caiu na pista. O trânsito foi liberado por volta das 10h48min.
A ocorrência foi por volta das 6h30min, e o motorista não se feriu, segundo os Bombeiros Voluntários.
O condutor estaria saindo da RS-453 e, ao acessar a BR-470, a carga caiu na pista. O trabalho de retirada de blocos durou mais de duas horas.