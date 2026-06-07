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Segurança alimentar
Notícia

Campanha solidária distribui quase cinco toneladas de carne em Caxias do Sul

Entregas ocorreram na manhã de sábado, contemplando entidades como Associação Mão Amiga, Cáritas Diocesana, Igreja Luterana, SAVIPA, Patna e Banco de Alimentos

Andrei Andrade

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