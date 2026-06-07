Campanha solidária distribui quase cinco toneladas de carne em Caxias do Sul

Voluntários partiram de distribuidora no bairro Bela Vista para fazer as entregas, na manhã de sábado Divulgação / Divulgação

Uma ação social voluntária resultou na distribuição de quase cinco toneladas de carne, entregues na manhã deste sábado a 25 entidades assistenciais de Caxias do Sul. A iniciativa integra uma campanha internacional de solidariedade promovida pelas organizações Time To Help (Alemanha), Embrace Relief (EUA) e Armoni: Centro de Diálogo e Solidariedade Social, entidade com sede em Caxias.

No terceiro ano consecutivo em que a campanha ocorre em Caxias, foram doados 4.954 quilos de carne. Os organizadores estimam que cerca de 180 famílias serão beneficiadas pelas doações diretas, além das que são atendidas pelas cozinhas solidárias. Entre as entidades contempladas estão a Associação Mão Amiga, Cáritas Diocesana, Igreja Luterana, SAVIPA, Patna e Banco de Alimentos, além de casas de acolhimento para idosos e instituições de atendimento a crianças e adolescentes.

Registro da entrega no centro Educativo Cinquentenário II, uma das 25 entidades beneficiadas pela ação solidária em Caxias Divulgação / Divulgação

Realizada também em Porto Alegre, a campanha resultou no abate de 52 bois, gerando aproximadamente oito mil quilos de carne a serem distribuídos para mais de 50 entidades filantrópicas ao todo.