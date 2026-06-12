Caminhão que transportava frutas tomba na RS-813 em Farroupilha

Os motoristas que transitam pela RS-813, próximo da comunidade São Luiz, em Farroupilha, devem ficar atentos. Isso porque um caminhão que transportava frutas tombou em uma das pistas no início da tarde desta sexta-feira (12).
Os bombeiros foram acionados por volta das 14h15min para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram o motorista do veículo fora da cabine. Ele não teve ferimentos.
Pó químico foi espalhado na pista, onde óleo do caminhão vazou. O trânsito no local está no sistema pare e siga, com o Grupo Rodoviário fazendo o controle do fluxo.
Não há previsão de quando o trânsito será normalizado.