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Caminhão pega fogo na RS-453, em Caxias do Sul; motorista de 71 anos não se feriu

Motorista conseguiu sair a tempo; incêndio causou longas filas no trânsito durante o início da manhã

Pablo Ribeiro

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