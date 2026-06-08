Caminhão pega fogo na RS-453, em Caxias do Sul; motorista de 71 anos não se feriu

O incêndio provocou reflexos no trânsito da rodovia. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Parte de um caminhão Iveco da empresa Turbo Sul Transportes, de Teutônia, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (8) na RS-453, em Caxias do Sul. Apesar dos danos materiais, o motorista José Kronbauer, de 71 anos, não sofreu ferimentos.

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Segundo relato do condutor, ele havia saído de Teutônia, transportando produtos derivados de leite, e seguia para realizar uma entrega em um supermercado de Caxias do Sul. Por volta das 7h20min, foi avisado, por um motorista de um carro que passava pelo seu lado, que a a cabine do veículo estava começando a incendiar.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o combate às chamas. Pablo Ribeiro / Agência RBS

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o combate às chamas. O trabalho foi concluído por volta das 8h20min. A cabine do caminhão ficou completamente destruída pelo fogo.

O incêndio provocou reflexos no trânsito da rodovia. Houve quilômetros de congestionamento, principalmente para os motoristas que trafegavam no sentido Farroupilha–Caxias do Sul, com lentidão registrada na alça de acesso à Zona Sul de Caxias do Sul, nas proximidades do Viaduto Campo dos Bugres.