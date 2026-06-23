BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, passa a operar no sistema "pare e siga" a partir de julho

Sistema de comboio estava em vigor desde 2024. Porthus Junior / Agência RBS

A partir de 2 de julho, o trecho da BR-470, na Serra das Antas, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, passará a operar em sistema de "Pare e Siga" durante o dia. Com isso, será deixado de utilizar o modelo de comboio com horários definidos, em vigor desde 2024. Porém, no período da noite, o bloqueio total da via seguirá ativo entre 23h e 6h.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a alteração é resultado "dos avanços obtidos nas obras de reconstrução e estabilização da rodovia, executadas ao longo do trecho afetado pelos eventos climáticos extremos registrados em 2024", diz em nota.

A data da mudança também marca um momento simbólico para a região, por completar dois anos da primeira liberação da BR-470 após as enchentes de 2024.