Após bloqueio para manutenção, BR-116, em São Marcos, é liberada

A BR-116, no km 96, em São Marcos, passou por bloqueio total programado na manhã desta segunda-feira (22). Esse ponto fica perto da ponte sobre o Rio das Antas, no limite com Campestre da Serra.

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A interrupção começou por volta das 8h para que as equipes coordenadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) executassem serviços de concretagem. O trecho foi liberado por volta das 10h20min, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).