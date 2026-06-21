Bombeiros salvam bebê de 11 dias de engasgo em Antônio Prado

Bebê foi salvo por bombeiro em Antônio Prado. SCAB Antônio Prado / Divulgação

Um bebê de 11 dias foi salvo em Antônio Prado, na tarde deste domingo (21), após apresentar sinais de que estava se engasgando. O recém-nascido foi levado ao quartel na cidade da Serra para receber o atendimento.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab), o bebê chegou ao quartel pouco depois das 16h. Imediatamente, um bombeiro iniciou o protocolo de resgate, realizando as manobras de desobstrução. Segundo a equipe, ele apresentava obstrução das vias aéreas por corpo estranho (Ovace).

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