Bombeiros salvam bebê de 11 dias de engasgo em Antônio Prado

Um bebê de 11 dias foi salvo em Antônio Prado, na tarde deste domingo (21), após apresentar sinais de que estava se engasgando. O recém-nascido foi levado ao quartel na cidade da Serra para receber o atendimento.
De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab), o bebê chegou ao quartel pouco depois das 16h. Imediatamente, um bombeiro iniciou o protocolo de resgate, realizando as manobras de desobstrução. Segundo a equipe, ele apresentava obstrução das vias aéreas por corpo estranho (Ovace).
Após o protocolo de atendimento, o bebê foi encaminhado ao Hospital São José de Antônio Prado. Lá, passou por avaliação médica.