Bolos de pote que serão distribuídos para comemorar os 136 anos de Caxias começaram a ser feitos na segunda

Aluna Daniela Garcia finaliza bolos no pote com confeitos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Os três mil bolos de pote que serão distribuídos à comunidade caxiense neste sábado (20), em celebração aos 136 anos de emancipação política de Caxias do Sul, são feitos com o trabalho de oito alunos e dois professores do curso de confeitaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Neste ano, são 500 doces a menos do que em 2025, uma decisão tomada em conjunto entre a entidade e a prefeitura para evitar o desperdício.

A produção começou ainda na segunda-feira (15), com a massa de baunilha. Nos dias seguintes, a turma fracionou o bolo para cada pote e, nesta quinta-feira (18) e sexta (19), os alunos finalizam o preparo com doce de leite, chantilly e confeitos.

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Esse é o segundo ano em que os bolos no pote foram escolhidos para facilitar o manuseio e o transporte, já que chegam prontos à Praça Dante Alighieri.

Para a produção, a equipe utilizou 260 pacotes de mistura para bolo, 10kg de açúcar, 70 litros de leite, 1.650 ovos, 14kg de margarina, 250kg de doce de leite, 15kg de chocolate granulado e 60 litros de chantilly.

Conforme o professor Oswaldo Palhano, o desafio foi trabalhar em linha de produção para uma larga escala, algo que os alunos ainda não tinham sido testados:

— É um pouco desafiador, porque a gente não sabe como que eles são na linha de produção. Em aula, a gente está bem tranquilo, sem pressão e sem muita pressa. Eles estão se empenhando bastante para finalizar em torno de 600 bolos por dia em cada turma.

A distribuição ocorre no sábado, a partir das 16h, na Praça Dante Alighieri. Chamado neste ano de Caxias do Sul das Pessoas, o evento de comemoração terá ainda outras atividades.

A estudante Daniela Garcia, de 18 anos, participa pela primeira vez da montagem do bolo e considera a experiência gratificante:

— É muito legal, né? Sabendo que vai ser entregue para a comunidade... É gratificante.

Já a colega Suzana Boeira, de 35 anos, participa pelo segundo ano da montagem do doce.

— É um orgulho que a gente sente de estar levando isso para as pessoas, fazendo com carinho, com cuidado. Entregando o melhor que a gente pode para elas — afirma.

Junto com a distribuição do bolo, o público poderá conferir a apresentação da banda da Brigada Militar e da Oficina de Choro da Serra Gaúcha. Das 10h às 16h, a praça recebe também a edição mensal do Vacina Caxias, das 10h às 16h.

Em caso de chuva, a vacinação será suspensa, mas a distribuição do bolo será mantida.

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