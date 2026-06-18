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Para cantar os parabéns
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Bolos de pote que serão distribuídos para comemorar os 136 anos de Caxias começaram a ser feitos na segunda

Três mil doces são preparados por alunos e professores do Senac. Eles serão entregues no sábado, na Praça Dante Alighieri

Gabriela Alves

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