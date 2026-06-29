Blitz flagra 24 condutores sob efeito de álcool em Caxias do Sul

Uma blitz flagrou 24 condutores dirigindo sob efeito de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro em Caxias do Sul na madrugada do último domingo (28). A operação Balada Segura aconteceu na Rua Visconde de Pelotas, no bairro Pio X.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM), 39 veículos foram autuados, sendo que seis deles foram recolhidos ao depósito. Ao todo, foram emitidos 55 autos de infração.
Entre as irregularidades, os agentes identificaram motoristas que não possuíam carteira nacional de habilitação (CNH) ou tinham alguma restrição envolvendo o documento.
A Brigada Militar (BM) auxiliou na abordagem de condutores que tentaram escapar da blitz. Motocicletas produzindo ruído devido a alterações no escapamento também foram paradas pelas equipes.