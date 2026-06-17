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Bento Gonçalves está entre as cidades prioritárias em novo programa estadual de prevenção a desastres climáticos

Cidade é apontada como uma das 60 com preferência para se inscrever e receber R$ 300 mil. Valor irá custear implantação de sistemas de monitoramento, pequenas obras de drenagem ou estabilização de encostas 

Tamires Piccoli

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