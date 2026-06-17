Bento Gonçalves está entre as cidades prioritárias em novo programa estadual de prevenção a desastres climáticos

Cidade da Serra foi uma das mais atingidas por deslizamentos em maio de 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após um histórico recente de enchentes e desmoronamentos, o Rio Grande do Sul se prepara para um novo cenário de risco climático. A chegada do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026 mobiliza o poder público e forças de segurança em ações de prevenção diante da perspectiva de chuvas intensas.

Nesta quarta-feira (17), o governo do Estado lançou o Programa Estadual de Preparação para Eventos Extremos (Prepara RS). O conjunto de medidas inclui obras de proteção, ampliação do monitoramento e apoio financeiro a municípios. O decreto que regulamenta a ação foi assinado pelo governador Eduardo Leite em um ato em Porto Alegre.

Uma das novidades do programa é a criação de um fundo de preparação, que irá destinar R$ 32,9 milhões para que municípios adotem medidas preventivas. Das 141 cidades que poderão ser beneficiadas, cerca de 60 são consideradas prioritárias — entre elas, Bento Gonçalves.

Os valores serão distribuídos por faixas, conforme o tamanho da população. No caso de Bento Gonçalves, com mais de 50 mil habitantes, o recurso previsto é de R$ 300 mil.

O montante poderá ser utilizado em ações como:

implantação de sistemas de monitoramento e alerta;

sinalização de áreas de risco e rotas de evacuação;

pequenas obras de drenagem superficial;

estabilização de encostas;

reforço de pontes;

aquisição de equipamentos, como geradores, drones, motosserras e veículos utilitários.

A previsão é que os recursos sejam liberados para pagamento até 3 de julho. Para ter acesso aos valores, os municípios deverão apresentar documentos como plano de aplicação, plano de contingência atualizado e diagnóstico das capacidades municipais concluído.

Procurada, a prefeitura de Bento Gonçalves informou que irá aguardar a publicação do edital para avaliar a adesão ao programa.

Outras medidas anunciadas

Durante o lançamento do Prepara RS, o governo estadual também anunciou a criação de uma plataforma para cadastro e gestão de voluntários interessados em atuar na Defesa Civil.

A chamada Rede de Voluntariado da Defesa Civil tem como objetivo organizar e qualificar cidadãos para atuação em situações de emergência.