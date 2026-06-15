Bento Gonçalves abre a vacinação contra a gripe para toda a população

Bento Gonçalves abrirá, a partir desta terça-feira (16), a vacinação contra a gripe para toda a população. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a expansão foi possibilitada a partir da imunização nas escolas e o avanço da cobertura vacinal entre os grupos prioritários.
As doses poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min. Mas é preciso ter atenção: a vacinação não está disponível nas unidades de saúde dos bairros Santa Marta, Fenavinho, São Valentim, Progresso, Tuiuty, Cohab, 15 da Graciema e Faria Lemos.
— Nossa prioridade era atender os grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias e que necessitam dessa proteção. Com o avanço da vacinação, agora podemos disponibilizar as doses para toda a população, enquanto houver estoque disponível — destacou a coordenadora do setor de imunizações da SMS, Daiane Orio.