Bento Gonçalves abre a vacinação contra a gripe para toda a população

A medida vale a partir de terça-feira e enquanto houver estoque disponível. Camila Hermes / Agencia RBS

Bento Gonçalves abrirá, a partir desta terça-feira (16), a vacinação contra a gripe para toda a população. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a expansão foi possibilitada a partir da imunização nas escolas e o avanço da cobertura vacinal entre os grupos prioritários.

As doses poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min. Mas é preciso ter atenção: a vacinação não está disponível nas unidades de saúde dos bairros Santa Marta, Fenavinho, São Valentim, Progresso, Tuiuty, Cohab, 15 da Graciema e Faria Lemos.

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