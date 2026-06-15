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Autorização eletrônica para doação de órgãos completa dois anos com 100 registros em Caxias do Sul; saiba como fazer

Sistema gratuito que permite formalizar a vontade de ser doador pela internet já contabiliza 1.759 manifestações no RS e busca ampliar o número de transplantes em um cenário de mais de 1,7 mil gaúchos na fila de espera

Pablo Ribeiro

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