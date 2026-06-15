Autorização eletrônica para doação de órgãos completa dois anos com 100 registros em Caxias do Sul; saiba como fazer

A AEDO permite que qualquer cidadão registre oficialmente sua intenção de ser doador de órgãos de forma totalmente digital, com validade jurídica. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cem moradores de Caxias do Sul formalizaram, nos últimos dois anos, o desejo de doar órgãos por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo), ferramenta gratuita disponibilizada pelos Cartórios de Notas. O número faz parte de um total de 1.759 manifestações registradas em todo o Rio Grande do Sul desde a criação da plataforma, em 2024.

A Aedo permite que qualquer cidadão registre oficialmente sua intenção de ser doador de órgãos de forma totalmente digital, com validade jurídica. A iniciativa foi criada pelo Colégio Notarial do Brasil e posteriormente regulamentada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os dados foram divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS), que destaca o crescimento contínuo das adesões à ferramenta. O avanço ocorre em um cenário em que a demanda por transplantes segue elevada. Atualmente, mais de 1,7 mil pessoas aguardam por um órgão no Estado.

Em Caxias do Sul, os procedimentos de transplante autorizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são de córnea e rim. Em 2026, já foram realizados cinco de córnea no Hospital Geral (HG). Em todo o ano passado, o município contabilizou 36 transplantes, sendo sete de rim no Pompéia e 29 de córnea no HG, conforme dados do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra) da Secretaria Municipal da Saúde.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Rio Grande do Sul já realizou 363 transplantes de órgãos em 2026, número que coloca o Estado na terceira posição do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A grande maioria dos procedimentos foi de transplante renal, com 272 cirurgias, seguida por transplantes de fígado (60), coração (16) e pulmão (15). Os homens correspondem a 61% dos receptores, e a faixa etária de 50 a 64 anos concentra o maior volume de transplantes realizados no período.

No Brasil, cerca de 48 mil pessoas aguardam por transplantes. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3 mil procedimentos já foram realizados no país em 2026, com destaque para os transplantes de rim e fígado, que concentram a maior demanda.

— Essa iniciativa, que começou aqui no Rio Grande do Sul e depois se consolidou nacionalmente, representa um avanço extraordinário ao permitir que qualquer cidadão manifeste oficialmente sua vontade de forma simples, segura e totalmente digital — afirmou a presidente do CNB/RS, Rita Bervig.

Como funciona

O processo para registrar a autorização é gratuito e realizado pela internet, por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o portal da AEDO, solicita um Certificado Digital Notarizado, participa de uma videoconferência de validação e assina eletronicamente o documento, indicando quais órgãos deseja doar.

A autorização passa a integrar a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. O cidadão também pode revogar a autorização a qualquer momento.

Passo a passo*

O primeiro passo para solicitar sua AEDO é possuir um Certificado Digital Notarizado ou ICP-Brasil. Com o certificado digital, acesse a área restrita para solicitar a AEDO e depois assine digitalmente esse documento.

ou ICP-Brasil. Com o certificado digital, acesse a área restrita para solicitar a AEDO e depois assine digitalmente esse documento. Caso não tenha um certificado digital, solicite gratuitamente o Certificado Digital Notarizado com um cartório credenciado. Para solicitar o certificado digital notarizado, clique nesse link.

Para solicitar a emissão da AEDO, o interessado poderá acessar o sistema pelo navegador de seu computador, no site ou pelo app e-Notariado ( Android e IOs )

ou pelo app e-Notariado ( e ) Clique em Ir para formulário , caso já tenha seu certificado digital notarizado emitido, caso contrário, clique em Solicite seu certificado digital notarizado para abrir o formulário de solicitação.

, caso já tenha seu certificado digital notarizado emitido, caso contrário, clique em para abrir o formulário de solicitação. Selecione seu certificado digital e clique em Acessar . Se estiver utilizando o certificado digital notarizado, autorize o acesso no seu celular, caso contrário, informe a chave de acesso de seu ICP-Brasil.

. Se estiver utilizando o certificado digital notarizado, autorize o acesso no seu celular, caso contrário, informe a chave de acesso de seu ICP-Brasil. Etapa 1 - informe os dados do solicitante, e depois clique em Próximo.

informe os dados do solicitante, e depois clique em Próximo. Etapa 2 - selecione os órgãos que deseja doar.

selecione os órgãos que deseja doar. Etapa 3 - selecione o cartório que fará o atendimento de sua solicitação. Para isto, clique em Selecione o cartório (Serão relacionados os cartórios do município de seu domicílio).

selecione o cartório que fará o atendimento de sua solicitação. Para isto, clique em (Serão relacionados os cartórios do município de seu domicílio). Etapa 4 - a partir dos dados informados nas etapas anteriores, o sistema gera automaticamente a Declaração de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano, a qual será assinada digitalmente.

a partir dos dados informados nas etapas anteriores, o sistema gera automaticamente a Declaração de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano, a qual será assinada digitalmente. Confira os dados informados e se tudo estiver de acordo, clique em Enviar.

Leia a declaração de responsabilidade e confirme o envio ou revise o preenchimento dos dados nas etapas anteriores.

ou revise o preenchimento dos dados nas etapas anteriores. Após confirmado o envio, o sistema informa que sua solicitação foi encaminhada ao cartório, sendo que poderá acompanhar na opção Solicitações. Clique em OK.

Clique em Ao detalhar sua solicitação, poderá verificar o andamento no quadro Progresso de solicitação.

Agora aguarde o cartório para analisar sua solicitação e agendar a sessão de videoconferência com você. Você também assinará digitalmente a AEDO quando o cartório disparar o processo de emissão.

Quando a emissão da AEDO for finalizada, você poderá baixar diretamente no sistema em formato PDF ou o cartório enviará para você por algum meio de comunicação.

É importante que seus parentes sejam comunicados a respeito da emissão de sua AEDO, enviando o documento PDF para eles também, pois poderá agilizar o processo de consentimento para o transplante dos órgãos em caso de seu falecimento.