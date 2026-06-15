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Mais uma etapa
Notícia

Audiência pública sobre o Porto Meridional ocorre nesta terça-feira, em Arroio do Sal

O debate ocorrerá no CTG Rincão de Estância, que fica na Rua dos Eucaliptos, 343. Um outro encontro está marcado para a quinta em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União

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