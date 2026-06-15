Audiência pública sobre o Porto Meridional ocorre nesta terça-feira, em Arroio do Sal

O investimento de R$ 6,5 bilhões é totalmente privado e prevê 1,5 mil empregos. Croqui / DTA Engenharia Portuária e Ambiental

Serão realizadas nesta semana as audiências públicas que tratam do licenciamento ambiental do Porto Meridional, em Arroio do Sal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O primeiro encontro será nesta terça-feira (16) na cidade do Litoral, com início às 18h.

O encontro em Arroio do Sal será no CTG Rincão de Estância, que fica na Rua dos Eucaliptos, 343. Para essa reunião, será disponibilizado transporte para moradores de Torres e Três Cachoeiras, o cadastro deve ser feito pelo site da audiência.

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As audiências públicas são uma etapa fundamental para a emissão do licenciamento, fase que antecede as obras de implantação do terminal.

O Porto Meridional será um porto marítimo onshore, ou seja, junto à costa, localizado fora da faixa de areia. O projeto tem aval da Marinha do Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), além de ter sido declarado de utilidade pública pelo governo do Estado.