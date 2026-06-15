Audiência pública sobre o Porto Meridional ocorre nesta terça-feira, em Arroio do Sal

Serão realizadas nesta semana as audiências públicas que tratam do licenciamento ambiental do Porto Meridional, em Arroio do Sal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O primeiro encontro será nesta terça-feira (16) na cidade do Litoral, com início às 18h.
O encontro em Arroio do Sal será no CTG Rincão de Estância, que fica na Rua dos Eucaliptos, 343. Para essa reunião, será disponibilizado transporte para moradores de Torres e Três Cachoeiras, o cadastro deve ser feito pelo site da audiência.
As audiências públicas são uma etapa fundamental para a emissão do licenciamento, fase que antecede as obras de implantação do terminal.
O Porto Meridional será um porto marítimo onshore, ou seja, junto à costa, localizado fora da faixa de areia. O projeto tem aval da Marinha do Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), além de ter sido declarado de utilidade pública pelo governo do Estado.
Com investimento totalmente privado de R$ 6,5 bilhões, o empreendimento terá capacidade para movimentar até 53 milhões de toneladas de cargas por ano, gerando cerca de 1,5 mil empregos diretos e milhares de empregos indiretos durante a fase de operação.