Associação Mão Amiga assume a gestão das Upas de Caxias do Sul

A Associação Mão Amiga é a nova gestora das Unidades de Pronto Atendimento (Upa) Central e Zona Norte de Caxias do Sul. O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (9) na secretaria Municipal da Saúde (SMS). A nova administradora assume a partir da meia-noite desta terça-feira (9), de forma emergencial, por 90 dias, no lugar do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).
O contrato com o Ideas vinha sendo analisado desde janeiro, quando irregularidades começaram a ser apontadas — como o não pagamento a fornecedores e atraso no salário de médicos e enfermeiros — e notificações foram feitas ao instituto pela SMS.
Agora, a prefeitura trabalhará ao longo desses 90 dias para, junto da Procuradoria-Geral, definir qual será o modelo de gestão. Por isso o contrato emergencial com a Mão Amiga poderá ser prorrogado, caso haja necessidade.
Segundo Rafael Bueno, titular da pasta da Saúde, serão repassados à Mão Amiga R$ 3,205 milhões por mês para a UPA Central e R$ 2,445 milhões para a Zona Norte — os mesmos pagos ao Ideas, apenas com correções. Neste valor somente foram descontados os insumos, que nestes 90 dias serão repassados pela SMS à associação.
Durante o anúncio, Bueno afirmou que a SMS buscava firmar o contrato com uma empresa da cidade para ter diálogo com a gestora das Upas, e disse que houve conversas com outras empresas.
A Associação Mão Amiga atua desde 2009 em projetos sociais, inicialmente focando no subsídio a vagas em escolas de Educação Infantil na cidade. Nos últimos anos, a instituição estendeu a atuação para outras áreas como cozinhas solidárias, restaurante popular, serviços de convivência, casas de passagem e o Recanto da Compaixão Frei Salvador, que acolhe idosos. Várias dessas atividades são subsidiadas por recursos que vêm de convênios com a prefeitura de Caxias.
— Nós vamos trabalhar um dia depois do outro. E trabalhando um dia depois do outro, eu tenho certeza também que os horizontes vão mostrar o que é possível, os resultados. Vamos conseguir dar conta das metas? Nós seremos avaliados continuamente pela Secretaria e também pela população. Então, estamos abertos. Não nos falta vontade de fazer o bem — diz o frei Jaime Bettega, idealizador do Mão Amiga.
A equipe de gestão, segundo o frei, foi montada com profissionais da área, e a gestão contará com um único diretor geral — antes era um em cada unidade por serem licitações diferentes, mesmo que com a mesma empresa vencedora —, e dois gerentes, uma para cada Upa.
As contrações de médicos e outros profissionais seguem em andamento. Mesmo assim, o frei garante a presença da primeira equipe para a transição. Além disso, conforme a SMS, cerca de 200 profissionais em cada Upa se interessaram em ficar trabalhando nos dois locais.
O histórico das Upas
Desde as suas inaugurações no formato de Upa, tanto a Central como a Zona Norte funcionaram no modelo de terceirização. A primeira a operar neste formato foi a Zona Norte, com as obras finalizadas em 2014, mas só aberta em 20 de setembro 2017 por causa do custo necessário para a manutenção do local. O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) foi o primeiro gestor do local, ficando à frente até janeiro de 2020. A saída ocorreu em virtude do descumprimento de parte das exigências contratuais.
Após o rompimento com o IGH, a prefeitura firmou convênio com Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), mantenedora da UCS para administração, operacionalização e manutenção da UPA Zona Norte. A vigência inicial era de 12 meses, no entanto, ficou até 2025, quando o Ideas assumiu a gestão após vencer a licitação da prefeitura. Com sede em Florianópolis, a empresa atuou até junho de 2026, quando teve o contrato rompido.
Já a Upa Central foi inaugurada neste formato em 20 de dezembro de 2019 e passou a ser administrada pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (InSaúde), que ficou na gestão até o início de 2025. O contrato inicial com o InSaúde se encerrava no final de 2023, no entanto, foi prorrogado até uma nova licitação, que saiu em 2024, vencida pelo Ideas, que assumiu em 1º de fevereiro de 2025. No entanto, o InSaúde também tinha problemas na gestão que, inclusive, o impedem de firmar contrato com a prefeitura de Caxias por dois anos.