Associação Mão Amiga assume a gestão das Upas de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Associação Mão Amiga é a nova gestora das Unidades de Pronto Atendimento (Upa) Central e Zona Norte de Caxias do Sul. O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (9) na secretaria Municipal da Saúde (SMS). A nova administradora assume a partir da meia-noite desta terça-feira (9), de forma emergencial, por 90 dias, no lugar do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

O contrato com o Ideas vinha sendo analisado desde janeiro, quando irregularidades começaram a ser apontadas — como o não pagamento a fornecedores e atraso no salário de médicos e enfermeiros — e notificações foram feitas ao instituto pela SMS.

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Agora, a prefeitura trabalhará ao longo desses 90 dias para, junto da Procuradoria-Geral, definir qual será o modelo de gestão. Por isso o contrato emergencial com a Mão Amiga poderá ser prorrogado, caso haja necessidade.

Segundo Rafael Bueno, titular da pasta da Saúde, serão repassados à Mão Amiga R$ 3,205 milhões por mês para a UPA Central e R$ 2,445 milhões para a Zona Norte — os mesmos pagos ao Ideas, apenas com correções. Neste valor somente foram descontados os insumos, que nestes 90 dias serão repassados pela SMS à associação.

Durante o anúncio, Bueno afirmou que a SMS buscava firmar o contrato com uma empresa da cidade para ter diálogo com a gestora das Upas, e disse que houve conversas com outras empresas.

A Associação Mão Amiga atua desde 2009 em projetos sociais, inicialmente focando no subsídio a vagas em escolas de Educação Infantil na cidade. Nos últimos anos, a instituição estendeu a atuação para outras áreas como cozinhas solidárias, restaurante popular, serviços de convivência, casas de passagem e o Recanto da Compaixão Frei Salvador, que acolhe idosos. Várias dessas atividades são subsidiadas por recursos que vêm de convênios com a prefeitura de Caxias.

— Nós vamos trabalhar um dia depois do outro. E trabalhando um dia depois do outro, eu tenho certeza também que os horizontes vão mostrar o que é possível, os resultados. Vamos conseguir dar conta das metas? Nós seremos avaliados continuamente pela Secretaria e também pela população. Então, estamos abertos. Não nos falta vontade de fazer o bem — diz o frei Jaime Bettega, idealizador do Mão Amiga.

A equipe de gestão, segundo o frei, foi montada com profissionais da área, e a gestão contará com um único diretor geral — antes era um em cada unidade por serem licitações diferentes, mesmo que com a mesma empresa vencedora —, e dois gerentes, uma para cada Upa.

As contrações de médicos e outros profissionais seguem em andamento. Mesmo assim, o frei garante a presença da primeira equipe para a transição. Além disso, conforme a SMS, cerca de 200 profissionais em cada Upa se interessaram em ficar trabalhando nos dois locais.

O histórico das Upas

Desde as suas inaugurações no formato de Upa, tanto a Central como a Zona Norte funcionaram no modelo de terceirização. A primeira a operar neste formato foi a Zona Norte, com as obras finalizadas em 2014, mas só aberta em 20 de setembro 2017 por causa do custo necessário para a manutenção do local. O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) foi o primeiro gestor do local, ficando à frente até janeiro de 2020. A saída ocorreu em virtude do descumprimento de parte das exigências contratuais.

Após o rompimento com o IGH, a prefeitura firmou convênio com Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), mantenedora da UCS para administração, operacionalização e manutenção da UPA Zona Norte. A vigência inicial era de 12 meses, no entanto, ficou até 2025, quando o Ideas assumiu a gestão após vencer a licitação da prefeitura. Com sede em Florianópolis, a empresa atuou até junho de 2026, quando teve o contrato rompido.