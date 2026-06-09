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Associação Mão Amiga assume a gestão das Upas de Caxias do Sul

Anúncio ocorreu em coletiva de imprensa na Secretaria da Saúde na manhã desta terça-feira. Projeto criado em 2009 fica à frente do gerenciamento das unidades com o rompimento com o Ideas

Marcos Cardoso

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